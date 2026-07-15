🚨 EN VIVO 🚨 Argentina vs. Inglaterra: vea la semifinal del Mundial

Argentina e Inglaterra se enfrentan este miércoles 15 de julio por un cupo a la gran final del Mundial 2026. El ganador disputará el título frente a España, que ya aseguró su clasificación, en un duelo que usted podrá seguir EN VIVO por la pantalla del Canal RCN y todas sus plataformas digitales.

El Mundial 2026 entra en su momento más esperado con un partido que trasciende generaciones, revive una de las rivalidades más grandes de la historia del fútbol y definirá al rival de España en la gran final.

El escenario será el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, uno de los estadios más modernos de Estados Unidos y con capacidad para más de 70.000 espectadores. Allí, Argentina e Inglaterra volverán a escribir un nuevo capítulo de una historia cargada de emociones, finales inesperados y partidos que han quedado para siempre en la memoria de los aficionados.

Más allá del peso de la historia, el presente explica por qué ambos llegan con argumentos suficientes para soñar con levantar el trofeo el próximo fin de semana.

¿Cómo llegan Argentina e Inglaterra a la semifinal del Mundial 2026?

Argentina ha demostrado durante el torneo por qué sigue siendo una de las grandes potencias del fútbol mundial. El equipo dirigido por Lionel Scaloni fue creciendo a medida que avanzó la competencia, encontró solidez defensiva y recuperó la confianza ofensiva en los partidos de eliminación directa.

La Albiceleste ha sabido responder en los momentos de mayor presión. Lionel Messi continúa siendo el líder futbolístico del equipo, acompañado por un grupo que ha mostrado personalidad para resolver encuentros cerrados.

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Inglaterra tampoco ha llegado por casualidad. La selección europea ha construido una campaña muy sólida, respaldada por una defensa confiable, un mediocampo dinámico y delanteros capaces de marcar diferencias en cualquier momento.

Jugadores como Harry Kane y Jude Bellingham representan el equilibrio de la experiencia y jerarquía en un equipo que aspira a regresar a una final mundialista y conquistar un título que se le ha escapado durante décadas.

Argentina e Inglaterra enfrentan una semifinal esperada

La rivalidad entre ambas selecciones ha dejado algunos de los partidos más recordados de la historia con Diego Armando Maradona como protagonista y vuelve a reunir a dos candidatos naturales al campeonato Mundial.

Esta vez el premio es enorme: el vencedor enfrentará a España, que clasificó a la final después de derrotar 2-0 a Francia con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro.

El equipo que avance tendrá cuatro días para preparar el partido más importante del campeonato, mientras que el perdedor deberá disputar el encuentro por el tercer lugar.

El Mercedes-Benz Stadium será el escenario de una tarde histórica y albergará uno de los partidos más importantes del Mundial 2026. El Mercedes-Benz Stadium, reconocido por su techo retráctil, su pantalla circular de última generación y su ambiente futbolero, recibirá a miles de aficionados argentinos e ingleses en una semifinal que promete un lleno absoluto.

Las condiciones del escenario favorecen un juego rápido y de alta intensidad, por lo que se espera un compromiso con oportunidades para ambos equipos desde el inicio.

¿Dónde ver Argentina vs. Inglaterra EN VIVO?

La semifinal entre Argentina e Inglaterra podrá verse EN VIVO por la pantalla del Canal RCN y todas sus plataformas digitales, donde los aficionados también encontrarán la previa, el minuto a minuto, estadísticas en tiempo real, videos de las mejores jugadas y todas las reacciones de un partido que definirá al segundo finalista del Mundial 2026.

Con España ya instalada en la gran final, el planeta fútbol vuelve la mirada hacia Atlanta. Noventa minutos, o quizá más, separan a argentinos e ingleses del partido más importante del campeonato.

La pelota iniciará a rodar a las 2:00p.m. (hora colombiana). Solo uno seguirá soñando con levantar la Copa del Mundo.