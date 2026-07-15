Inteligencia Artificial da el ganador del juego entre Argentina e Inglaterra a pocas horas del duelo

El Mercedes-Benz Arena de Atlanta se viste de gala hoy para albergar uno de los enfrentamientos con mayor peso geopolítico, deportivo e histórico en la historia del fútbol mundial. Argentina e Inglaterra se ven las caras en la segunda semifinal de la Copa del Mundo 2026, con el codiciado billete a la gran final como único objetivo. Este duelo no es un partido más; arrastra consigo el misticismo de México 1986, la tensión de Francia 1998 y un historial que siempre promete drama absoluto.

La Albiceleste de Lionel Scaloni llega a esta cita tras un camino de puras emociones fuertes. Su último paso fue una agónica victoria por 3-1 ante Suiza en la prórroga, donde una vez más la jerarquía individual y el liderazgo de Lionel Messi —quien registra ocho tantos en el torneo— destrabaron un panorama sumamente complejo.

Aunque Argentina ha mostrado su fútbol en ráfagas intermitentes, su mística competitiva y la capacidad de resistir en los momentos de máxima presión la convierten en un rival sumamente temible en estas instancias de eliminación directa.

Por el lado de los "Three Lions", el ciclo de Thomas Tuchel ha estado marcado por la efectividad en situaciones límite. Inglaterra viene de dejar en el camino a una durísima Noruega en el tiempo extra (2-1), gracias a un Jude Bellingham que está jugando en modo súper estrella y que ha asumido la responsabilidad ofensiva del equipo anotando cuatro de los últimos cinco goles británicos.

A pesar de ciertas dudas físicas en su mediocampo por la condición de Declan Rice, los ingleses lucen compactos y listos para cobrarse revancha de viejas espinas mundialistas.

IA da a conocer el ganador entre Argentina e Inglaterra

A pocas horas del duelo entre ambas selecciones, le preguntamos a la IA cuál selección ganará y avanzará a la gran final del Mundial 2026.

"Analizando las trayectorias de ambos combinados en este torneo, nos espera un partido de altísima tensión, ajedrez táctico y mucho desgaste. Ambos equipos vienen de jugar 120 minutos en sus respectivos cruces de cuartos de final, por lo que la gestión de la energía en la segunda mitad del partido será crucial", dijo la IA.

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Bajo ese argumento, la IA aseguró que el duelo terminará 1-1 en los 90 minutos y la albiceleste avanzará en el tiempo extra.

"Aunque las casas de apuestas y el "supercomputador" le otorgan una ligerísima ventaja a los ingleses en los 90 minutos, el gen competitivo de esta camada argentina en escenarios de máxima presión suele inclinar la balanza. Visualizo un encuentro cerrado, donde el marcador lo abrirá Inglaterra mediante un balón parado o contraataque rápido de Bellingham. Sin embargo, la reacción albiceleste llegará de la mano de una genialidad de Lionel Messi para firmar el empate", se lee.