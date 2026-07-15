Contraloría alerta por contratos de Minigualdad para vincular más de 4.200 trabajadores

La senadora Paloma Valencia afirmó que la Contraloría General de la República le dio la razón frente a sus denuncias sobre la contratación del Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial (FonIgualdad).

La congresista aseguró que el órgano de control advirtió un riesgo inminente de afectación al patrimonio público por cinco contratos suscritos con una empresa de servicios temporales para vincular a más de 4.200 trabajadores en misión.

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Según la publicación de Valencia, desde enero había denunciado un presunto derroche de recursos públicos por más de $140.000 millones, monto que, según indicó, fue utilizado para contratar personal sin que ello contribuyera al cumplimiento de los programas sociales.

¿Qué advirtió la Contraloría sobre los contratos de FonIgualdad?

En la respuesta remitida a la senadora, la Contraloría anexó una advertencia en la que señala que existe una configuración de riesgo inminente de afectación al patrimonio público. El documento hace referencia a cinco contratos suscritos con LABORANDO S.A.S., cuyo valor total asciende a $140.910.903.849.

De acuerdo con el pronunciamiento, dichos contratos tienen como objeto exclusivo el suministro de personal en misión y tras el análisis realizado durante el ejercicio de vigilancia fiscal y las actuaciones de seguimiento, no se evidencian resultados verificables que demuestren que esa contratación contribuye al cumplimiento de la finalidad de FonIgualdad, la cual consiste en cerrar brechas sociales, económicas y territoriales.

La Contraloría indicó que estos elementos sustentan la posible afectación negativa de bienes o intereses patrimoniales de naturaleza pública, bajo criterios de excepcionalidad, trascendencia social y alta connotación económica.

No obstante, el mismo documento aclara que la advertencia no compromete la posición del organismo de control en futuros ejercicios de vigilancia y control fiscal, por lo que las conclusiones podrán ser revisadas posteriormente por las autoridades competentes.

¿Qué pidió Paloma Valencia tras el pronunciamiento de la Contraloría?

Luego de conocer el contenido de la comunicación, la senadora solicitó a la Contraloría General de la República iniciar los respectivos procesos de responsabilidad fiscal y pidió a la Procuraduría General de la Nación investigar disciplinariamente a los responsables de la contratación cuestionada.

La comunicación enviada por la Contraloría también informa que la advertencia será remitida a la Oficina de Control Interno del Ministerio de la Igualdad y Equidad, en liquidación; a la Oficina de Control Interno de FonIgualdad; a la Contraloría Delegada para el sector Inclusión Social; a la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana y a la Oficina de Planeación de la entidad, con el fin de realizar la articulación y el seguimiento correspondiente conforme a la normativa vigente.