El golazo de Linda Caicedo para la victoria de Colombia en la W Revelations Cup

La Selección Colombia Femenina de Mayores venció a su similar de Nigeria en el segundo juego de la W Revelations Cup 2023, el marcador final fue de 1 a 0 a favor de las dirigidas por Nelson Abadía.

El partido se llevó a cabo en el Estadio León de Guanajuato. El gol del conjunto nacional fue obra de Linda Caicedo a los 5 minutos de iniciado el encuentro. Colombia es líder parcial del cuadrangular, sumando cuatro puntos en dos juegos disputados.

Halimatu Ayinde with the giveaway and Linda Caicedo, who played at the last #FIFAU17WWC, makes her pay

Colombia take a 1-0 lead over @NGSuper_Falcons into the break#RevelationsCup #COLNGA pic.twitter.com/Vn2nfMGGXM