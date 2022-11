Linda Caicedo y James Rodríguez, homenajeada junto a Maradona en Catar 2022

“La clave es mantenerse para que todos estemos reunidos, no siempre serán momentos de gloria. No conseguimos la gloria, pero marcamos historia, el que estén acá apoyándonos es importante. El fútbol femenino no está solo para un momento, sino para generar un proceso que da esa constancia, el poder mantenernos”, dijo recientemente Linda Caicedo.

Y es que la jugadora colombiana fue figura en la Copa América femenina que se celebró en Colombia y en la que fue elegida la mejor del certamen. Justamente la imagen con ese galardón quedó plasmada en el museo que la Conmebol instaló en el Mundial de Catar.

En ese lugar, al que acuden cientos de hinchas cada día, fue homenajeado este viernes Diego Armando Maradona al cumplirse dos años de su muerte. Hay una estatua del “10” y una de las camisetas que utilizó en su brillante trasegar por la selección de Argentina.

Además, allí están los trofeos de la Copa América, Copa Libertadores y Copa Sudamericana, y también un espacio dedicado a Pelé, el exfutbolista brasileño que ganó tres mundiales.

Junto a toda esa historia legendaria del balompié, está la imagen de Linda Caicedo. Hasta Doha llegaron los logros de esta futbolista colombiana de 17 años. La imagen de James Rodríguez también se encuentra en un mural al lado de Roberto Carlos.

“El sueño mío es poder ir al exterior, espero el otro año se me dé. Aún no tengo un equipo claro, la idea es seguir creciendo como futbolista y como persona, en el club que se me dé disfrutar y ser feliz”, había dicho Caicedo. Por ahora, se da a conocer en el Mundial de Catar.