¡Sigue encendido! Nuevo gol de Santos Borré en la Bundesliga

Colombia sigue buscando esa nueva generación de futbolistas que nos lleve a un nuevo Mundial, luego de que Catar-2022 fuera solo un deseo y los sueños de muchos aficionados se quedaran en nada, al quedar eliminados.

Uno de los futbolistas que debe tomar la batuta es el atacante Rafael Santos Borré, quien después de brillar con River Plate, volvió a Europa para intentar seguir con una carrera ascendente, en esta ocasión con el Frankfurt.

Y aunque al delantero le costó el arranque de temporada para adaptarse a su equipo y a la Bundesliga, estos recientes meses han sido brillantes para él, convirtiéndose en una pieza importante y clave de su equipo.

Precisamente fue este sábado, en la última jornada de la Bundesliga, cuando el atacante colombiano volvió a decir presente en el marcador y aportar un gol en el empate 2-2 de su conjunto en la visita al Mainz.

Borré recibió un preciso de Ansgar Knauff y quedó mano a mano con el portero para definir con tranquilidad y poner el 1-2 del cotejo al minuto 25, pues Ingvartsen ya había abierto la cuenta para Mazin al minuto 10 y Lucas Silva había empatado para Frankfurt.

Ahora, para el atacante colombiano se viene la gran final de la Europa League, que se disputará contra el Rangers, de Escocia, en el que no podrá estar su compatriota Alfredo Morelos por lesión.

El Comandante de #Frankfurt

🫡🇨🇴🇩🇪



Rafael Santos Borré nets his 11th goal in all competitions for Frankfurt. #Bundesliga #Borre



pic.twitter.com/YaYIrEDIPi