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¡Polémico gol de Daniel Muñoz ante Liverpool! Así salió abucheado de Anfield

Daniel Muñoz marcó un polémico gol ante Liverpool y fue abucheado en Anfield. La jugada desató críticas por falta de juego limpio.

Daniel Muñoz con Crystal Palace
Foto: Crystal Palace

Noticias RCN

abril 25 de 2026
12:16 p. m.
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El colombiano Daniel Muñoz quedó en el centro de la polémica tras marcar un gol en la derrota del Crystal Palace 3-1 frente al Liverpool FC, en duelo correspondiente a la Premier League.

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La anotación, lejos de ser celebrada, desató abucheos en el estadio de Anfield y una ola de críticas por la forma en que se produjo.

El equipo local, dirigido por Arne Slot, tenía el control del partido con un 2-0 a favor con goles de Isak y Robertson.

La jugada que desató la polémica en Anfield

Corría el minuto 70 cuando el arquero Woodman, quien estaba sustituyendo a lesionados como Alisson y Mamardashvili, detuvo un mano a mano y de inmediato evidenció molestias físicas. El guardameta levantó el brazo pidiendo asistencia médica, pero el árbitro decidió no detener el juego.

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Mientras varios jugadores bajaron el ritmo esperando la interrupción, el balón le quedó en juego a Daniel Muñoz, quien al no escuchar el silbato, definió por encima del arquero, que se encontraba en el suelo, marcando el 2-1 parcial.

El gol fue validado, pero generó indignación entre los hinchas locales, quienes consideraron que el gesto no fue deportivo. La escena fue tan tensa que el ambiente en Anfield cambió de inmediato.

Abucheos y críticas contra Muñoz

Tras la anotación, Muñoz fue blanco de constantes abucheos por parte de la afición del Liverpool. Incluso, en los minutos finales del partido, se vivieron momentos incómodos cuando desde la tribuna le lanzaron un balón mientras se disponía a hacer un saque lateral.

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Así las cosas, al final, el Liverpool selló el 3-1, pero la polémica jugada del colombiano terminó robándose toda la atención.

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