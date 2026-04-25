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Clásico entre Cali vs. América se jugará, a pesar de problemas de orden público en el Valle

El clásico Cali vs. América sí se jugará este sábado tras Consejo de Seguridad en Palmira. Autoridades garantizan condiciones pese a la tensión.

Noticias RCN

abril 25 de 2026
01:40 p. m.
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El clásico vallecaucano entre Deportivo Cali y América de Cali sí se disputará este sábado, pese a los recientes hechos de violencia que generaron incertidumbre en el Valle del Cauca.

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El compromiso, correspondiente a la fecha 18 de la Liga BetPlay, estuvo en duda tras los atentados con explosivos ocurridos en Cali y Palmira el pasado viernes 24 de abril.

Durante la mañana, las autoridades locales adelantaron un Consejo de Seguridad en Palmira para evaluar las condiciones del evento. La reunión, que se extendió hasta cerca de las 12:30 del mediodía, fue clave para tomar una decisión definitiva.

Autoridades confirman que el partido se jugará

Tras el análisis de la situación, periodistas locales confirmaron que el clásico se llevará a cabo con normalidad a partir de las 6:10 p.m. en el estadio de Palmira. Además, se garantizó la seguridad para jugadores, cuerpos técnicos y asistentes al escenario deportivo.

La determinación busca mantener el calendario del campeonato y enviar un mensaje de continuidad en medio de un contexto complejo. Aunque la preocupación era alta, finalmente primó la logística y el refuerzo en las medidas de seguridad.

Un clásico entre Cali y América con mucho en juego

En lo deportivo, el partido llega con realidades distintas para ambos equipos. Deportivo Cali necesita con urgencia los tres puntos para mantenerse en la pelea por la clasificación.

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Actualmente es décimo con 23 unidades y una diferencia de gol de +3, por lo que una victoria lo mantendría con vida en la tabla.

Por su parte, América de Cali ya aseguró su lugar en la siguiente fase con 30 puntos, pero buscará quedarse con el clásico y mejorar su posición en la tabla, pensando en obtener una mejor ubicación de cara a los cuadrangulares.

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