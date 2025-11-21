CANAL RCN
Deportes

Richard Ríos marcó por primera vez con Benfica y le dio la clasificación al equipo

Vea la anotación de Richard Ríos este viernes en la Copa de Portugal. Su primer gol con el Benfica.

Richard Ríos
Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 21 de 2025
06:45 p. m.
El mediocampista colombiano Richard Ríos protagonizó un momento decisivo para el Benfica este viernes 21 de noviembre, al marcar su primer gol con la camiseta del club lisboeta. El tanto llegó en la cuarta ronda de la Copa de Portugal, durante el duelo frente a Atlético Clube de Portugal, y su remate de cabeza terminó por romper el cero cuando el partido se enredaba. Este fue un paso clave para la clasificación de su equipo a la siguiente fase, ya que permitió abrir la ventaja en un momento delicado y, más tarde, asegurar el triunfo.

Ríos fue suplente y tras su ingreso al minuto 73’, aprovechó un tiro de esquina ejecutado por sus compañeros. Se anticipó en el área, ganó por arriba y con un cabezazo certero estableció el 1-0 provisional. Este gol no solo fue trascendental para el desenlace del partido, sino también muy simbólico para él: es su primera anotación con Benfica, un logro especial tras su llegada al club portugués.

Un gol que refuerza su rol y eleva su confianza

La celebración de Ríos reflejó la emoción del momento. Luego del cabezazo celebró con sus compañeros consciente de la relevancia de su aporte. Su intervención cambió la dinámica del partido: antes del tanto, el Benfica había tenido dificultades para generar peligro claro en el área rival, y ese momento de inspiración surgió justo cuando el equipo lo necesitaba con urgencia.

Poco después, el Benfica amplió la ventaja y selló la victoria con un marcador final de 2-0, asegurando su paso a la siguiente ronda de la Copa. Gracias a ese resultado, el equipo avanza en la competición y mantiene vivas sus aspiraciones de alzar un trofeo nacional, mientras que Ríos suma un capítulo importante a su carrera europea.

Implicaciones para su carrera y para el Benfica

Este primer gol representa más que un simple tanto: es un símbolo de adaptación y crecimiento para Ríos, quien ha venido consolidándose en el mediocampo del Benfica desde su llegada. Además, refuerza la confianza de los cuerpos técnicos y compañeros en su capacidad para aparecer en momentos decisivos.

Para el Benfica, tener a un futbolista como Ríos encendiendo su potencial en partidos de copa es una garantía de profundidad en el plantel. La Copa de Portugal es una vía estratégica para rotar jugadores, dar oportunidades a aquellos menos habituales y al mismo tiempo aspirar a títulos. Con la clasificación asegurada, el equipo podrá planear los siguientes partidos con mayor tranquilidad, mientras el colombiano sigue cimentando su legado en suelo europeo.

