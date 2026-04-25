Bayern Múnich logró remontada épica con Luis Díaz en cancha: así le fue al colombiano

El Bayern Múnich volvió a demostrar por qué es el dominador de la Bundesliga. En un partido que parecía perdido, el equipo bávaro protagonizó una remontada inolvidable tras ir cayendo 3-0 al descanso frente al Mainz 05, para terminar imponiéndose 4-3 en la fecha 31.

El colombiano Luis Díaz fue titular y disputó el primer tiempo, en una alineación alterna que planteó el técnico Vincent Kompany pensando en el duelo de semifinales de Champions League ante el Paris Saint-Germain.

Un primer tiempo inesperado para el campeón

El Bayern, ya campeón matemático, saltó al campo con una nómina mixta y pagó caro su desconcentración. El Mainz aprovechó cada espacio y golpeó con contundencia.

Dominik Kohr abrió el marcador al 15’, Paul Nebel amplió al 29’ y Sheraldo Becker puso el 3-0 en el tiempo de adición del primer tiempo.

Con ese panorama, todo apuntaba a una derrota sorpresiva para el gigante alemán. Luis Díaz, que fue inicialista, salió tras los primeros 45 minutos, justo cuando el equipo necesitaba una reacción urgente.

La remontada que cambió todo

Para el segundo tiempo, Kompany movió sus fichas y el partido dio un giro total. Ingresaron figuras clave como Harry Kane, Michael Olise y Jamal Musiala, quienes lideraron la reacción.

El descuento llegó al minuto 53', cuando Nicolas Jackson marcó de cabeza para iniciar la llamada “Operación Remontada”. Luego, Olise acercó al Bayern con un remate preciso al 73’, y Musiala igualó el marcador al 80’.

Cuando parecía que el empate estaba sellado, apareció Kane al 83’ para firmar el 4-3 definitivo. El inglés, máximo goleador del torneo, alcanzó los 33 tantos y sigue acercándose al histórico registro de Robert Lewandowski.

El Bayern suma ahora 82 puntos y, más allá del título ya asegurado, sigue buscando cerrar la temporada con cifras récord.