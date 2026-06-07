¡Doblete de Jhon Arias y Colombia ya le gana 2-0 a Jordania! Vea el VIDEO del GOLAZO

La Selección Colombia está jugando su último amistoso antes de la Copa del Mundo de 2026.

En el Snapdragon Stadium, situado en San Diego, California, la 'tricolor' está enfrentando a Jordania, que también hará parte de la fiesta mundialista.

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En el cierre del primer tiempo, exactamente en el minuto 41, la Selección Colombia abrió el marcador tras una asistencia de James Rodríguez y una definición de Jhon Arias con su pie derecho.

Además, cuando el cronómetro marcó el minuto 55, la 'tricolor' permeó la defensa de Jordania por la banda derecha y Jhon Arias volvió a vestirse de definidor para gritar el segundo gol.

Así fue el 2-0 de Colombia vs. Jordania, en el último amistoso antes del Mundial 2026

En el minuto 54, Jordania intentó salir jugando desde el fondo, pero Jefferson Lerma aprovechó una mala entrega para recuperar el balón en zona de ataque.

Fue así como se juntó con James Rodríguez y el '10' esperó a que Santiago Arias avanzara por la banda derecha para enviar el centro.

En consecuencia, el experimentado lateral llegó a línea de fondo, cruzó el balón de primera y Jhon Arias se deshizo de las marcas para aparecer en el centro del área rival, cabecear y decretar el 2-0.

¿Cuál fue la alineación titular de Colombia vs. Jordania?

Este 7 de junio, la Selección Colombia utilizó su nómina de gala en el último amistoso previo a la Copa del Mundo.

Camilo Vargas fue el arquero titular; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica estuvieron en la zaga; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma, Jhon Arias, James Rodríguez y Luis Díaz estuvieron en la mitad de la cancha; mientras que Luis Suárez fue el delantero.

Pero, para el inicio del segundo tiempo, ingresaron Richard Ríos, Santiago Arias, Jáminton Campaz, Juan Camilo Hernández, Álvaro Montero y Willer Ditta por Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Luis Díaz, Luis Suárez y Gustavo Puerta.