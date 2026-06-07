🔴EN VIVO🔴 Colombia vs. Jordania, último amistoso antes del Mundial: vea aquí el partido en directo

La Selección Colombia ya se encuentra en San Diego, California, Estados Unidos, para encarar el Mundial 2026.

Antes de partir a territorio estadounidense, la 'tricolor' jugó en el estadio Nemesio Camacho El Campín vs. la Selección de Costa Rica.

En ese partido de despedida, los dirigidos por Néstor Lorenzo ganaron 3-1 con goles de Davinson Sánchez, Luis Díaz y Luis Suárez, mientras que el descuento costarricense fue de Andrey Soto.

No obstante, antes del debut en la Copa del Mundo, la Selección Colombia jugará este domingo 7 de junio un último amistoso vs. la Selección de Jordania.

El partido se disputará en el Snapdragon Stadium, ubicado en San Diego, y empezará a las 6:00 de la tarde (hora de Colombia).

¿En dónde se puede ver EN VIVO el partido amistoso entre Colombia vs. Jordania?

Apenas comience a rodar el balón, en esta nota podrá encontrar el video que le permitirá ser testigo de cada una de las emociones del último amistoso internacional de la Selección Colombia.

Además, recuerde que también tiene la oportunidad de conectarse con las transmisiones de la señal principal y la App del Canal RCN.

¿En qué grupo están Colombia y Jordania en el Mundial 2026?

La Selección Colombia hace parte del grupo K del Mundial 2026 junto a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

Mientras tanto, Jordania se encuentra en el grupo J junto a Austria, Argelia y la Argentina de Lionel Andrés Messi.

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La Selección Colombia debutará el miércoles 17 de junio, vs. Uzbekistán, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. De acuerdo con la programación, el pitazo inicial será a las 9:00 de la noche.

Además, Jordania jugará su primer partido el martes 16 de junio, vs. Austria, en el Levi's Stadium, a las 11 de la noche (hora de Colombia).