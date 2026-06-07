Concejala denuncia que alias ‘El Cuervo’ quedó en libertad y posteriormente se fugó

La concejala de Medellín Claudia Carrasquilla denunció este domingo que Diego Manuel Guzmán, conocido como alias ‘El Cuervo’, fue dejado en libertad por un fiscal tras su captura y posteriormente se habría fugado, por lo que actualmente las autoridades desconocerían su ubicación.

Según la cabildante, alias ‘El Cuervo’ fue capturado el pasado 4 de junio en el barrio Castilla, luego de ser identificado en videos en los que presuntamente aparece disparando contra uniformados durante los disturbios registrados en la Universidad de Antioquia.

De acuerdo con la denuncia, tras recuperar su libertad, el señalado no habría sido presentado ante un juez para legalizar el procedimiento. Posteriormente, las autoridades habrían adelantado diferentes acciones para localizarlo, incluyendo llamadas telefónicas, comunicaciones electrónicas, visitas a direcciones asociadas a su entorno familiar y contactos con su defensa jurídica, sin lograr establecer comunicación efectiva.

Hipótesis sobre una presunta estrategia de desaparición

Fuentes citadas por la concejala señalaron que una de las hipótesis que analizan las autoridades es que alias ‘El Cuervo’ estaría intentando construir una narrativa de desaparición forzada para responsabilizar a las instituciones del Estado, pese a que existirían registros de múltiples actuaciones oficiales encaminadas a ubicarlo.

La denuncia indica que las diligencias realizadas para localizar al señalado habrían quedado documentadas e incluirían gestiones ante familiares, abogados y lugares de residencia conocidos.

Mientras tanto, los organismos de investigación continúan recopilando evidencia relacionada con los disturbios ocurridos en la Universidad de Antioquia para fortalecer los procesos judiciales correspondientes.

Lo que se sabe sobre alias ‘El Cuervo’

Alias ‘El Cuervo’ es señalado por las autoridades de presuntamente participar en actos violentos registrados durante las protestas en la Universidad de Antioquia. Según la información conocida, fue capturado en un taxi durante un operativo conjunto entre la Policía y la Fiscalía.

Las investigaciones indican que habría intentado evadir a las autoridades cambiándose de ropa tras los hechos. Durante los allanamientos realizados en su vivienda, las autoridades encontraron banderas, material ideológico atribuido al ELN, chalecos, aerosoles y otros elementos que ahora hacen parte del material probatorio.

Además, es investigado por presuntos vínculos con actividades de adoctrinamiento de jóvenes y por su posible participación en la planeación de actos violentos.

Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para determinar su paradero y establecer las responsabilidades que puedan derivarse de los hechos que son objeto de investigación.