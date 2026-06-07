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Designaron a los árbitros para la gran final de la Liga BetPlay

Comisión Arbitral confirmó el equipo arbitral para la final de vuelta de la Liga BetPlay-I 2026.

Nacional vs Junior final del FPC
FOTO: Redes sociales

Noticias RCN

junio 07 de 2026
06:38 p. m.
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La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol confirmó las designaciones arbitrales para la final de vuelta de la Liga BetPlay-I 2026 entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, encuentro que definirá al nuevo campeón del fútbol profesional colombiano.

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Para este compromiso, el árbitro central será Carlos Betancur, representante del departamento del Valle del Cauca. Entre tanto, en la cabina de videoarbitraje, Ricardo García fue designado como encargado del VAR, mientras que Elkin Abril ejercerá funciones como AVAR.

¿Quiénes serán los árbitros de la final entre Nacional y Junior?

La Comisión Arbitral oficializó la siguiente designación para el partido de vuelta de la final de la Liga BetPlay DIMAYOR I-2026:

  • Árbitro central: Carlos Betancur (Valle del Cauca)
  • Asistente 1: Sebastián Vela (Bogotá)
  • Asistente 2: David Fuentes (Cesar)
  • Cuarto árbitro: Jairo Mayorga (Tolima)
  • VAR: Ricardo García (Santander)
  • AVAR: Elkin Abril (Casanare)

Con estas designaciones, quedó conformado el equipo arbitral encargado de impartir justicia en uno de los partidos más importantes del semestre en el fútbol colombiano.

¿Cómo llega la final de la Liga BetPlay entre Nacional y Junior?

El partido de vuelta encuentra a Junior con una ventaja importante en la serie. El conjunto barranquillero se impuso 3-0 en el encuentro de ida gracias a un doblete de Luis Fernando Muriel y un gol adicional de Bryan Castrillón.

Atlético Nacional buscará remontar la diferencia en el marcador global para quedarse con el título, mientras que Junior intentará administrar su ventaja y confirmar la conquista del campeonato.

La final de vuelta de la Liga BetPlay se disputará este lunes 8 de junio a partir de las 5:00 de la tarde. Los aficionados podrán seguir el compromiso EN VIVO a través de la señal de Win Sports+ y la plataforma Win Play.

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