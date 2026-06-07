¿Bernardo Silva le bajó el precio a la Selección Colombia? Lo que dijo previo al Mundial

Este 6 de junio, la Selección de Portugal jugó uno de sus últimos partidos de preparación, previo a lo que será la Copa del Mundo 2026. El equipo se enfrentó a la Selección de Chile, donde ganaron por 2-1 en un partido bastante parejo.

De acuerdo a lo mencionado por el técnico del equipo portugués, Roberto Martínez, este compromiso tenía como objetivo poder medirse a un rival sudamericano para ir preparando lo que será el partido ante la Selección Colombia, que tendrá lugar en la fecha 3 de la fase de grupos el próximo 27 de junio.

Bernardo Silva habló sobre la Selección Colombia

Tras finalizar este compromiso, los jugadores portugueses hablaron con la prensa. Bernardo Silva, quien durante varios años ha brillado en Manchester City, fue consultado directamente sobre la Selección Colombia, a lo que expresó que no conoce el juego del equipo 'cafetero'.

No conozco todavía al equipo de Colombia, no he visto, pero es posible que sí (Chile sea similar). No juegan de la misma forma todos los equipos, pero siempre son equipos muy aguerridos, muy competitivos.

Además, Bernardo señaló que admira a varios jugadores colombianos, pero que la concentración del equipo estará sobre los otros rivales del grupo que enfrentarán en las primeras fechas.

Estamos muy concentrados todavía, primero en el partido de Congo, Uzbekistán y después Colombia, porque todos son importantes. Conocemos a algunos jugadores, Colombia siempre ha sido una selección con mucha calidad y seguro que va a ser un partido muy difícil.