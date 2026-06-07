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Gran asistencia de James Rodríguez y Jhon Arias abre el marcador frente a Jordania

El volante chocoano volvió a celebrar un gol con la camiseta de la Selección Colombia y pone a ganar al equipo 'Tricolor'.

Noticias RCN

junio 07 de 2026
06:50 p. m.
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La Selección Colombia pegó primero en el partido donde se enfrentaron a Jordania, en el último duelo de preparación antes del debut en la Copa del Mundo 2026. Luego de la insistencia de los jugadores colombianos, llegó el premio.

🔴EN VIVO🔴 Colombia 1 vs. Jordania 0: ¡GOLAZO de Jhon Arias!
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Sobre final del primer tiempo, el volante Gustavo Puerta logró conducir hacia adelante, la dejó para James Rodríguez, quien logró filtrar desde el piso un lindo pase para Jhon Arias, que supo pelear para controlar el balón y con una linda definición la mandó al fondo de la red.

En el arranque del segundo tiempo, Arias marcó su doblete tras conectar un lindo centro desde la derecha por parte de Santiago Arias, poniendo el 2-0 a favor de Colombia.

¡Doblete de Jhon Arias y Colombia ya le gana 2-0 a Jordania! Vea el VIDEO del GOLAZO
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¿Cuántos goles lleva Jhon Arias con la Selección Colombia?

Con doblete en el amistoso ante Jordania, Jhon Arias llegó a un total de 6 goles con la Selección Colombia de Mayores, igualando de esta forma a Luis Suárez, Rafael Santos Borré y Luis Sinisterra como el máximo goleador en la era de Néstor Lorenzo.

Todos los goles del volante chocoano han sido en amistosos internacionales, por lo que habrá que ver si en la próxima Copa del Mundo puede por fin celebrar un gol a nivel oficial con la camiseta 'Tricolor'.

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