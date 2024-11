Gustavo Costas rompió en llanto al hablar de Juan Fernando Quintero: emotivas palabras

No cabe duda que uno de los colombianos con mejor nivel en la actualidad, es el volante Juan Fernando Quintero, hombre que actualmente tiene a Racing de Argentina, soñando con su primer título continental.

El zurdo ha sido uno de los jugadores más trascendentales, marcando goles importantes que han servido para que hoy, Racing esté en la final de la Copa Sudamericana. Esta se llevará a cabo este sábado 23 de noviembre.

Ahora bien, en la previa del choque ante Cruzeiro, habló el entrenador de La Academia, Gustavo Costas, quien se mostró conmovido al punto que se quebró por el proceso que ha tenido el colombiano durante esta temporada.

Gustavo Costas se quebró en vivo al hablar de Quintero

En charla con la cadena ESPN, el entrenador argentino no ocultó su nostalgia a la hora de hablar de Juanfer y sobre todo lo que ha pasado con su familia y demás.

“Es un pibe que se comió muchas cosas, tuvo problemas familiares, los jugadores son seres humanos, no son robots. Tuvo temas con su familia, pero bueno, no quiero entrar ese tema”, dijo con su voz entrecortada.

Y agregó: “(Quintero) es un jugador distinto, es diferente. Aunque ahora corre más que cuando estaba en River, yo no quiero que corra”.

Costas busca la gloria con Racing

El argentino busca devolverle la gloria continental a Racing tras varios años de sequía.

“Estamos obligados a competir. Vine para llevar a Racing a lo más alto, no tengo miedo de decir eso. Ver a Racing campeón es el sueño que tenemos. Lograr algo internacional es lo que más quiero y lo que desea el hincha de Racing”, dijo.

“Es difícil, casi no duermo. El otro día me vi diez partidos de Cruzeiro. Pero estoy contento. Me encanta vivir este momento de Racing, porque como hincha me tuve que comer (sufrir) de todo”, confesó.

En el mítico estadio de La Nueva Olla de Paraguay, se dará el choque entre brasileros y argentinos desde las 3:00 p. m. (hora local). Para Colombia, la transmisión se dará por ESPN y DirecTV, señales licenciadas para estos eventos.