“Ella no tenía la culpa”: madre que asesinó a su bebé de dos años reveló detalles del crimen

El pasado sábado 26 de julio, Silvana Torres, de 19 años, atacó en el cuello con un arma blanca a su bebé de tan solo dos años, causándole la muerte, en el interior de un apartamento en el barrio San Sebastián, en Manizales.

La mujer que tras apuñalar a su bebé intentó quitarse la vida, sobrevivió a las heridas y fue imputada por el delito de homicidio agravado.

En las últimas horas, Noticias RCN conoció la versión de la madre sobre el crimen de su hija Antonella.

Claudia Silvana Torres López, la mujer sindicada de asesinar a Antonella, su hija de 2 años y 11 meses entregó su testimonio de los hechos a los médicos del área de urgencias de la Clínica San juan, donde fue remitida tras intentar quitarse la vida con la misma arma con la que hirió mortalmente a su bebé:

Me enceguecí, me llené de rabia y lastimé a mi hija. Después quise morirme, no fue por venganza, ella no tenía la culpa, yo sé que me odian por lo que hice; por eso me quería morir.