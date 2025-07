Atlético Nacional y el penal que anularon sin VAR: polémica en la Copa BetPlay

Este martes 29 de junio, se comenzaron a jugar las llaves de ida de los dieciseisavos de final de la Copa BetPlay, donde los 16 equipos de primera y segunda división que clasificaron a finales del semestre pasado, se midieron entre sí.

Atlético Nacional busca defender este título y su primer juego fue ante Cúcuta Deportivo en el Atanasio Girardot. Sin embargo, no fue el partido ideal para el cuadro antioqueño, que tuvo que defender una ventaja mínima con 10 jugadores y sumado a eso, las polémicas arbitrales no estuvieron ausentes.

El penal no pitado a Atlético Nacional

Llegando al final del primer tiempo, Nacional se metió al área de Cúcuta con Andrés Salazar, quien fue derribado tras recibir un pase filtrado. El juez central del compromiso pitó penal y el asistente de ese sector ya se había posicionado para la ejecución de la pena máxima.

Hay que recordar que en esta instancia de la Copa BetPlay no hay VAR, pero esto no fue excusa para que Ferney Trujillo echara para atrás su decisión. Al cabo de unos minutos de discusión con su asistente, determinó que había fuera de lugar de Salazar, por lo que no hubo penal.

Sin embargo, aunque el equipo arbitral retrotrajo la acción sin ayuda de la asistencia del videoarbitraje, la producción de Win Sports demostró que Salazar estaba habilitado, por lo que no tendría que haber quitado el penal para el cuadro verdolaga.

Atlético Nacional y un triunfo con 10 jugadores

Al final del encuentro, Atlético Nacional se quedó con la ventaja en la llave tras el juego de ida gracias a un solitario gol de Juan Manuel Zapata en el primer tiempo. El juego de vuelta será este martes 5 de agosto en el estadio General Santander de Cúcuta a las 4:00 p.m.

El equipo logró sostener esta ventaja luego de que se quedaran con 10 hombres al inicio de los segundos 45 minutos, pues Jorman Campuzano pegó un codazo que provocó que le sacaran la segunda amarilla. Ventaja mínima, que deberán ratificar la próxima semana.