Gustavo Costas frena en seco a Juanfer Quintero previo a la eliminatoria: "quiero que no vayas"

No cabe duda que uno de los futbolistas colombianos con mejor actualidad en el extranjero es Juan Fernando Quintero. El actual referente de Racing viene con una racha de goles importantes que han servido para meter a su equipo en la pelea del campeonato local y como si fuera poco, en la final de la Copa Sudamericana.

Ante este gran momento, desde su equipo han hecho un fuerte llamado para que no vaya a los duelos de eliminatoria con la Selección Colombia.

Gustavo Costas pidió que no fuera a la Selección Colombia

En rueda de prensa, el entrenador Gustavo Costas reveló que no le gustaría que Quintero jugará con la tricolor, puesto que lo necesitan para las últimas cinco jornadas del campeonato y para la final con Cruzeiro.

“Lo de Juanfer… Extraordinario, apareció en el momento que más lo necesitábamos. Yo le dije, ‘yo quiero que no vayas a la selección’, pero yo sé que todo jugador si lo llaman va a la Selección", confesó.

Sin embargo, Costas no fue envidioso y se mostró orgulloso del buen momento del volante colombiano.

“Me hubiese dolido mucho más que no lo hubiesen llamado porque él se iba a sentir peor. No es que él no piense en la final, para nada. Lo piensa desde el primer día que habló conmigo. Por eso digo que a veces hay que comprender al jugador. Ojalá juegue, va a venir mucho mejor todavía”, aseguró.

¿Cuándo juega la Selección Colombia?

Por lo pronto, Juan Fernando Quintero se unirá a la concentración de la Selección Colombia en Buenos Aires para poner la mira en el duelo del viernes contra Uruguay.

Aunque no se sabe si será titular, el volante parte como una gran opción para ser una de las piezas que puede ser un peligro en el frente de ataque.