¡Era un golazo! Gustavo Puerta hizo volar al arquero de Suiza: vea el remate

Colombia rozó el primer gol frente a Suiza en los octavos de final del Mundial 2026. Al minuto 20, Gustavo Puerta sacó un potente remate de media distancia que llevaba destino de gol, pero el arquero europeo evitó el tanto con una espectacular atajada en Vancouver.

Gustavo Puerta por poco y abre el marcador ante Suiza

La Selección Colombia protagonizó una de las opciones más claras del primer tiempo en el compromiso que disputa frente a Suiza por un cupo a los cuartos de final del Mundial 2026.

Cuando el reloj marcaba el minuto 20, Gustavo Puerta recibió el balón con espacio fuera del área y, sin pensarlo dos veces, sacó un potente derechazo de media distancia. El disparo salió con fuerza y precisión, viajando hacia uno de los ángulos del arco suizo.

Por un instante, la afición colombiana alcanzó a levantarse de sus asientos para celebrar lo que parecía ser un auténtico golazo. Sin embargo, el arquero de Suiza reaccionó de manera brillante, se estiró al máximo y logró desviar el balón con una espectacular intervención que evitó el primero de la tarde.

La jugada desató los aplausos en las tribunas del BC Place, donde nuevamente la hinchada colombiana convirtió el estadio en una auténtica fiesta tricolor.

Opción de Gustavo Puerta ante Suiza

La opción de Gustavo Puerta confirmó el buen momento que ha mostrado Colombia en los juegos disputados en el Mundial.

Suiza, por su parte, apuesta por el orden defensivo y responde principalmente con transiciones rápidas.

El ganador de este compromiso asegurará un lugar entre los ocho mejores equipos del Mundial 2026 y enfrentará en los cuartos de final a Argentina, que horas antes selló su clasificación.

Con una marea amarilla alentando desde las tribunas y mostrando, una vez más, que Colombia juega prácticamente de local en cualquier estadio del Mundial, la Tricolor sigue insistiendo por el gol que le permita dar un paso más hacia el sueño mundialista.