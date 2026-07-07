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Así retumbó el himno de Colombia en Vancouver para enfrentar a Suiza

Colombia vuelve a ser local: impresionante el himno Nacional en Vancouver, Canadá.

Noticias RCN

julio 07 de 2026
02:56 p. m.
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La Selección Colombia volvió a sentirse como en casa. Minutos antes del partido frente a Suiza por los octavos de final del Mundial 2026, miles de hinchas colombianos hicieron retumbar el BC Place de Vancouver al entonar el himno nacional con fuerza, emoción y orgullo, en una nueva demostración del enorme respaldo que acompaña a la 'Tricolor' en Norteamérica.

🔴EN VIVO🔴 Colombia vs. Suiza, Mundial 2026: VEA el partido en directo por los octavos de final
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Desde que comenzaron a sonar las primeras notas del himno, las tribunas se tiñeron de amarillo. Banderas, camisetas y cánticos protagonizaron una escena que volvió a confirmar que Colombia ha jugado prácticamente de local durante toda la Copa del Mundo, sin importar si el escenario ha sido México, Estados Unidos o, ahora, Canadá.

La respuesta de los aficionados fue inmediata. El himno fue interpretado a una sola voz por miles de colombianos que viajaron desde diferentes ciudades y también por residentes en Canadá, convirtiendo el estadio en un ambiente completamente favorable para el equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Colombia ha sido local durante todo el Mundial

Lo ocurrido en Vancouver no fue un hecho aislado. Desde la fase de grupos, la afición colombiana ha protagonizado multitudinarias concentraciones en cada ciudad donde ha jugado la Selección, creando un ambiente que ha sorprendido al mundo.

Oficial: esta es la formación titular de Colombia para enfrentar a Suiza por octavos de final del Mundial
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En ciudades de México, Estados Unidos y ahora Canadá, la marea amarilla ha llenado las tribunas con una pasión inagotable, acompañando al equipo en cada partido y convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas del Mundial 2026.

Ese respaldo ha sido destacado incluso por futbolistas, entrenadores y analistas internacionales, quienes coinciden en que Colombia cuenta con una de las hinchadas más numerosas y alegres del torneo.

¿Qué se juega Colombia ante Suiza?

Después de eliminar a Ghana con una victoria por 1-0, la Selección Colombia afronta uno de los retos más importantes del campeonato, pasar a cuartos de final. Enfrente tendrá a una Suiza que llega fortalecida tras vencer 2-0 a Argelia y que buscará frenar el buen momento del conjunto cafetero.

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Para este compromiso, Néstor Lorenzo mantuvo la confianza en la base del equipo que ha respondido durante el torneo, con James Rodríguez como líder futbolístico y el desequilibrio ofensivo de Luis Díaz y Luis Suárez como principales cartas para buscar la clasificación.

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