¿Qué significa el gesto de Hossam Hassan? DT de Egipto desató polémica mundial tras perder con Argentina

Argentina protagonizó una de las remontadas más emocionantes del Mundial 2026, pero la clasificación a los cuartos de final terminó envuelta en una fuerte controversia.

La Albiceleste derrotó 3-2 a Egipto en Atlanta luego de estar dos goles abajo, en un encuentro que dejó a Lionel Messi entre lágrimas y que terminó con duras acusaciones del seleccionador egipcio, Hossam Hassan.

La campeona del mundo parecía despedirse del torneo cuando Yasser Ibrahim, al minuto 15, y Mostafa Zico, al 67, adelantaron a Egipto. Sin embargo, Cristian Romero (79'), Lionel Messi (83') y Enzo Fernández (90+2') lideraron una remontada histórica que mantuvo con vida al equipo de Lionel Scaloni.

¿Qué significa el gesto que hizo Hossam Hassan?

La polémica estalló en los minutos finales. Tras el tercer gol argentino, Hossam Hassan abandonó su zona técnica y encaró al árbitro francés François Letexier para reclamar un supuesto episodio de racismo ocurrido durante la celebración albiceleste.

Mientras recibía una tarjeta amarilla por protestar, el entrenador cruzó los brazos formando una "X", un gesto reconocido dentro de los protocolos internacionales contra la discriminación en el fútbol.

Esa señal se utiliza para denunciar un presunto insulto o acto racista y solicitar que el árbitro evalúe la activación del protocolo correspondiente. No obstante, Letexier decidió no detener el partido y permitió que el juego continuara hasta el pitazo final.

En las redes sociales también surgió otra interpretación del gesto. Algunos aficionados aseguraron que Hassan simulaba unas esposas, insinuando que el compromiso estaba "amañado", algo que confirmó el DT postpartido.

Las explosivas declaraciones del técnico de Egipto

Una vez terminó el partido, Hossam Hassan elevó aún más la tensión con unas declaraciones que generaron repercusión internacional.

"Diré lo que pienso sin importar las consecuencias, este partido fue claramente amañado y todo el mundo lo vio", afirmó el entrenador.

Posteriormente lanzó otra frase que aumentó la controversia alrededor del encuentro.

"Y quiero decir una cosa más, si tanto quieren que ellos [Argentina] ganen, ¿por qué llaman a todos a participar?", expresó.

Ahora, la selección de Lionel Scaloni espera en los cuartos de final al vencedor del duelo entre Colombia y Suiza, mientras las declaraciones de Hossam Hassan prometen seguir dando de qué hablar en el Mundial 2026.