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ONU respalda a Mbappé y condena ataque racista de la senadora paraguaya Celeste Amarilla

Amarilla publicó varios mensajes en redes sociales después de la derrota de Paraguay frente a Francia por 1-0, con gol de penal de Mbappé.

Foto: AFP

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AFP

julio 07 de 2026
01:43 p. m.
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La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó este martes su apoyo al capitán de la selección francesa de fútbol, Kylian Mbappé, y denunció las declaraciones “racistas” y “despreciables” de la senadora paraguaya Celeste Amarilla, quien lo atacó en redes sociales tras el partido de octavos de final del Mundial 2026.

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“Las declaraciones racistas y deshumanizantes dirigidas contra el futbolista francés Kylian Mbappé por la senadora paraguaya Celeste Amarilla son despreciables y lamentablemente no constituyen un caso aislado”, señaló en un comunicado el portavoz del Alto Comisionado, Thameen Al Kheetan. El vocero advirtió que estos incidentes reflejan un fenómeno más amplio que afecta al fútbol y, en general, al deporte.

Mensajes ofensivos tras la eliminación de Paraguay

Amarilla publicó varios mensajes en redes sociales después de la derrota de Paraguay frente a Francia por 1-0, con gol de penal de Mbappé. En sus publicaciones, la senadora recurrió a insultos racistas y despectivos contra el delantero francés, a quien calificó de “camerunés colonizado” y “nuevo rico prepotente”.

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Las expresiones generaron rechazo inmediato en distintos sectores, al considerar que incitan al odio y vulneran la dignidad del jugador.

Respuesta de Mbappé y del gobierno paraguayo

El capitán de la selección francesa respondió el lunes calificando a la senadora de “despreciable” y afirmó que es “indigna de su cargo”.

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El gobierno de Paraguay también repudió las declaraciones y aseguró que son contrarias a “los valores y principios” que el país promueve. La polémica ha abierto un debate sobre el racismo en el deporte y la responsabilidad de los servidores públicos en sus manifestaciones públicas.

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