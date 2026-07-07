Jugador de Egipto explotó en plena entrevista y asegura que el Mundial está "amañado" para Argentina

En uno de los compromisos más vibrantes y dramáticos en la historia reciente de la Copa del Mundo, la Selección Argentina selló su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026 tras derrotar por 3-2 a un combativo combinado de Egipto.

El partido, disputado este martes en el Atlanta Stadium, estuvo marcado por la controversia del videoarbitraje (VAR), un penal errado de Lionel Messi y una remontada agónica que dejó al cuadro africano al borde de una hazaña histórica.

Jugador de Egipto estalló contra el arbitraje

Tras la polémica eliminación del equipo africano, una de sus máximas figuras Mostafa Ziko, estalló contra el arbitraje por sus decisiones que, según ellos, fue a favor de la albiceleste.

"Es una injusticia, una injusticia clara y evidente. Está desperdiciando (el árbitro) el esfuerzo de un país entero. Desde el principio del partido ha estado en nuestra contra. No puede ser que nos vayamos así cuando íbamos ganando 2-0 contra Argentina", dijo.

Por otro lado, el jugador lanzó fuerte dardo contra la FIFA: "Les pido disculpas. Teníamos muchas ganas de hacerlos felices hoy. No pudimos lograrlo, pero de verdad, por Dios, no estaba en nuestras manos. Estaba en manos del árbitro. El torneo está claramente amañado desde el principio."

Agregó: "Nosotros salimos a jugar desde el primer minuto sin temerle a nada. No teníamos miedo de nadie; entramos a la cancha con la única mentalidad de ganar, y eso se notó durante todo el partido. Pero en el segundo tiempo pasaron cosas muy raras. Hubo muchísimas faltas pitadas en nuestra contra, nos anularon un gol que ni siquiera sé por qué lo anularon. Pasaron muchas cosas extrañas hoy".