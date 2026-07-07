Dólar vuelve a bajar en Colombia: este fue su precio al cierre de hoy, 7 de julio de 2026

El dólar mantuvo su tendencia a la baja en Colombia durante la jornada de este martes 7 de julio de 2026. Aunque la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para el día se ubicó en $3.350,68, la divisa estadounidense cerró las negociaciones con un precio promedio de $3.335,62, lo que representó una caída de $15,06 frente al valor oficial.

La jornada cambiaria volvió a reflejar la fortaleza del peso colombiano, que en las últimas semanas ha registrado un comportamiento favorable frente al dólar. Este desempeño continúa siendo seguido de cerca por inversionistas, empresarios y ciudadanos que realizan operaciones en moneda extranjera.

Así cerró el dólar en Colombia este 7 de julio

Durante la rueda de negociación se realizaron 1.900 transacciones por un monto cercano a US$1.227 millones, evidenciando un mercado con alta actividad.

En cuanto al comportamiento de la divisa, el precio mínimo alcanzado fue de $3.323,02, mientras que el máximo llegó a $3.366,50, mostrando variaciones moderadas durante la sesión.

Aunque la TRM vigente para este martes fue de $3.350,68, equivalente a un incremento de $15,75 frente al día anterior, el cierre promedio de las negociaciones terminó por debajo de ese nivel, prolongando la tendencia descendente observada en los últimos días.

El dólar acumula una fuerte caída en 2026

Al revisar el comportamiento de la moneda estadounidense en distintos periodos, se evidencia un descenso significativo.

Frente al mismo día de la semana anterior, el dólar cayó 2,7 %, equivalente a $92,91. Si la comparación se hace con hace un mes, la reducción alcanza el 6,62 %, es decir, $237,41 menos.

Desde el inicio de 2026, la divisa acumula una caída del 10,82 %, lo que representa $406,40 menos frente al precio con el que comenzó el año.

El descenso es aún más marcado al compararlo con el mismo día de 2025, cuando el dólar cotizaba $623,69 por encima del valor actual, una disminución anual del 15,69 %.

Este comportamiento continúa favoreciendo a quienes realizan compras en dólares o tienen obligaciones en esa moneda, mientras el mercado permanece atento a los factores económicos internacionales que podrían influir en la cotización durante las próximas semanas.