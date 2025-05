Técnico del Barcelona rompió el silencio sobre Luis Díaz: se deshizo de elogios

Luego de numerosos rumores en la prensa internacional sobre la posibilidad de que Barcelona compre los derechos deportivos del colombiano Luis Díaz en el próximo mercado de fichajes, el mismo director técnico del cuadro azulgrana, Hansi Flick, decidió romper el silencio y se deshizo de elogios para el colombiano.

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, afirmó este sábado que el colombiano Luis Díaz, del Liverpool, y el inglés Marcus Rashford, del Manchester United, son "jugadores fantásticos", en medio de rumores sobre el interés del Barça en ficharlos.

"No quiero hablar sobre jugadores que no están en mi equipo. Ambos son jugadores fantásticos, me gustan y ya veremos qué ocurre", declaró Flick en rueda de prensa previa al enfrentamiento ante el Athletic Bilbao en San Mamés, en la 38ª y última jornada de LaLiga, en la que ambos ya no se juegan nada.

El extremo colombiano, que es un habitual en el campeón de la Premier League, podría costar alrededor de 80 millones de euros (91 millones de dólares), lo que sería un desembolso significativo para un equipo que sigue saneando sus cuentas.

"En los últimos partidos no hemos tenido muchas opciones para esas posiciones. Estudiaremos las opciones", respondió Flick tras ser preguntado por la posibilidad de fichar a un extremo.

Por su parte, el internacional inglés, que apenas contó para el Manchester United, fue cedido al Aston Villa la segunda mitad del curso.

El Barcelona llega como flamante campeón y con la reciente ampliación de contrato del preparador alemán, mientras que el Athletic ocupará el cuarto puesto final, lo que da boleto a la Liga de Campeones, y también acaba de sellar la renovación de su técnico Ernesto Valverde.

Además, Flick indicó que que espera "plenamente" la renovación de Lamine Yamal, el joven talento que ha explotado esta temporada. "Confío plenamente, por completo. Él lo sabe. Le encanta jugar para el Barça", aseguró.

También habló de la continuidad del uruguayo Ronald Araujo: "Ha sido una temporada difícil con la lesión, pero ha podido volver. (Pau) Cubarsí e Iñigo (Martínez) han jugado muy bien, no ha sido fácil sumarse al grupo, pero confío mucho en él para la pretemporada".