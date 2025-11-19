Santiago Mosquera recibió dura sanción previo al debut de Santa Fe en cuadrangulares frente a Bucaramanga

Independiente Santa Fe llega a los cuadrangulares semifinales con ilusión y un rendimiento que ha ilusionado a la hinchada, especialmente por el nivel de Harold Santiago Mosquera, hoy uno de los futbolistas más determinantes del plantel.

Sin embargo, en la antesala del debut frente a Atlético Bucaramanga, el atacante fue protagonista de una polémica que obligó a la Dimayor a pronunciarse oficialmente.

Mosquera marcó el gol agónico con el que Santa Fe venció al Deportivo Cali en el minuto 90+6, un tanto que puso al estadio a vibrar y que él celebró con toda la euforia, quitándose la camiseta. Esa acción, aunque común en el fútbol, terminó costándole una sanción económica.

Dura multa para Harold Santiago Mosquera

Según el boletín disciplinario, Dimayor decidió imponerle a Mosquera una multa de $14.235.000 por “quitarse la camiseta durante la celebración del gol que le dio la victoria a Santa Fe en la fecha 19 ante Deportivo Cali”, una decisión que se ajusta al reglamento disciplinario y que suele aplicarse cuando un jugador incurre en este tipo de celebraciones.

Aunque no hubo suspensión deportiva, la medida generó debate entre los hinchas por redes sociales.

Santa Fe prepara su estreno ante Bucaramanga

Así las cosas, Mosquera será inicialista este miércoles en la visita al Atlético Bucaramanga, un duelo pactado para las 6:30 p. m., clave para comenzar con pie derecho el grupo B.

Los cuadrangulares ya arrancaron con la victoria del Deportes Tolima 0-1 sobre Fortaleza en Techo, y ahora es el turno del León, que buscará mantener su buen momento e iniciar con pie derecho las semifinales del fútbol colombiano.