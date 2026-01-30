CANAL RCN
Hernán Torres rompió el silencio y contó la verdad de su salida de Millonarios

Hernán Torres habló por primera vez sobre su salida de Millonarios tras los malos resultados.

Hernán Torres habló tras empate con Bucaramanga en El Campín
Foto: @millosfcoficial

enero 30 de 2026
06:58 a. m.
La salida de Hernán Torres de la dirección técnica de Millonarios marcó uno de los primeros sacudones del torneo, luego de un arranque para el olvido del conjunto albiazul. Tres derrotas consecutivas, cero puntos y el último lugar de la tabla terminaron por acelerar una decisión que se tomó tras la caída frente a Deportivo Pasto el pasado miércoles. Horas después de su desvinculación, el entrenador habló públicamente y explicó cómo se dio su salida del club capitalino.

“Eso es el fútbol, cuando los resultados no se dan…”

En conversación con El Tiempo, Torres asumió con entereza el final de su ciclo y dejó claro que comprende la lógica del fútbol profesional. “Eso es el fútbol, cuando los resultados no se dan se sabe lo que sucede. Siempre somos nosotros los que tenemos que pagar la situación”, afirmó el estratega, dejando en evidencia que no guarda rencores por la determinación tomada por la dirigencia.

Sobre el momento puntual en el que se produjo su salida, explicó: “La derrota de ayer (miércoles)... me dijeron que ya... pues los resultados no se daban, es complejo y Millonarios necesita los resultados ya”. Para Torres, el corto margen de error y la presión inmediata por sumar terminaron siendo determinantes.

“Millonarios necesita los resultados ya”

El entrenador también hizo referencia al proceso deportivo y al grupo que se conformó para la temporada. “Son las cosas del fútbol, se armó un grupo importante para conseguir cosas grandes. Lógicamente a ese grupo le falta rodaje, jugar, competir. Es eso. Falta competencia, que juegue más, que compita más. En tan poco tiempo es difícil, pero Millonarios necesita los resultados ya. Ese es el fútbol”, sostuvo.

Torres recordó además el complejo contexto en el que asumió el cargo en agosto de 2025: “No puedo esquivar esa situación. Cogí el equipo sabiendo cómo estaba la situación, lo cogí con 4 puntos, trabajé y luché por la clasificación, lamentablemente no se pudo, pero trabajamos, lo cogimos en un momento muy difícil y tengo ese lastre del año pasado. Todo suma y cuenta para el balance”.

Finalmente, reveló cómo fue la comunicación oficial de su salida: “El director deportivo me dijo que se me comunicaba que hasta hoy llegaba mi trabajo en Millonarios. ¿Uno qué puede decir cuando le dicen que no va más?: aceptar la situación y más cuando los resultados no se encuentran”.

Con este episodio cerrado, Millonarios inicia una nueva etapa sin DT, con la urgencia de reaccionar y dejar atrás un inicio que encendió las alarmas desde las primeras fechas del campeonato.

