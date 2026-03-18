¿Qué ocurre con una colilla de cigarrillo después de 10 años?

Las colillas de cigarrillo son uno de los desechos más abundantes del planeta y, al mismo tiempo, uno de los más subestimados.

Aunque su tamaño es pequeño, su impacto ambiental es prolongado y silencioso. Expertos coinciden en que, incluso después de 10 años, estos residuos siguen presentes en el entorno y continúan afectando ecosistemas, especialmente en zonas urbanas y cuerpos de agua.

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De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada año se consumen miles de millones de cigarrillos en el mundo, lo que se traduce en una enorme cantidad de colillas que terminan en el suelo, alcantarillas, ríos y mares. Este residuo, lejos de desaparecer rápidamente, inicia un proceso de degradación lento que puede extenderse por décadas.

¿Qué pasa con las colillas de cigarrillo después de 10 años?

Tras una década, la colilla no ha desaparecido por completo. Su filtro, fabricado principalmente con acetato de celulosa, un tipo de plástico que no se biodegrada fácilmente.

En lugar de descomponerse de forma natural, se fragmenta en partículas cada vez más pequeñas, conocidas como microplásticos.

Investigaciones respaldadas por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica señalan que estos microfragmentos pueden permanecer en el ambiente durante muchos años más, acumulándose en suelos y ecosistemas acuáticos. Esto significa que, aunque visualmente la colilla pueda parecer “desaparecida”, en realidad sigue presente en otra forma.

Además, durante ese tiempo, continúa liberando sustancias tóxicas. Estudios científicos han identificado compuestos como nicotina, metales pesados y residuos químicos derivados de la combustión del tabaco que permanecen atrapados en el filtro y se van filtrando lentamente al entorno.

¿Por qué las colillas de cigarrillo siguen contaminando después de 10 años?

El impacto de una colilla no se limita a su persistencia física. Su capacidad de contaminar es lo que realmente preocupa a los expertos. Según datos citados por programas ambientales de la Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, una sola colilla puede afectar varios litros de agua debido a la liberación de sustancias tóxicas.

Cuando estos residuos llegan a fuentes hídricas, pueden ser ingeridos por peces, aves y otros animales, lo que altera los ecosistemas y genera efectos en la cadena alimentaria. Incluso en entornos urbanos, las colillas acumuladas contribuyen a la contaminación del suelo y afectan la calidad del agua lluvia que se filtra al subsuelo.

Otro factor clave es su carácter acumulativo. Las colillas no solo permanecen durante años, sino que se suman constantemente nuevas. Esto crea una carga ambiental creciente que es difícil de manejar si no hay cambios en los hábitos de consumo y disposición de residuos.

En ese sentido, el problema no es únicamente cuánto tarda en degradarse una colilla, sino todo lo que ocurre mientras ese proceso avanza. Después de 10 años, este residuo sigue activo, contaminando y transformándose en partículas más difíciles de controlar.

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La evidencia científica coincide en un punto: la colilla no desaparece, se transforma. Y en ese proceso, continúa dejando una huella ambiental que puede extenderse mucho más allá de una década.