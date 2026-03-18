¡Luis Díaz sigue enamorando a los hinchas del Bayern Múnich! VIDEO de su espectacular asistencia vs. Atalanta

El Bayern Múnich ha sido superior al Atalanta tanto en la ida como en la vuelta de los octavos de final de la Champions League.

En Italia, los 'bávaros' se impusieron 1-6, y en la vuelta, a falta de 10 minutos para el pitazo final, están ganando 4-0.

Luis Díaz fue uno de los titulares elegidos por Vincent Kompany, su director técnico, y nuevamente tuvo un partido magistral.

Y es que aparte de las gambetas y su habilidad para juntarse con sus compañeros de ataque, realizó la asistencia del tercer gol y, posteriormente, celebró el cuarto.

En video: así fue la asistencia de Luis Díaz en el Bayern Múnich vs. Atalanta, en Champions League

En el minuto 55, Atalanta trató de salir jugando desde el fondo, pero el Bayern Múnich lo presionó, le arrebató la pelota y aumentó su ventaja.

Ofli la recuperó en la banda izquierda, se juntó con Harry Kane y el inglés se la entregó en la 'media luna' a Luis Díaz.

En consecuencia, el guajiro controló, ingresó al área, vio libre a Lennart Karl en la derecha y le concedió la asistencia para que definiera de primera y se gritara el 3-0.

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con el Bayern Múnich?

Tras esta jornada de Champions League, Luis Díaz tendrá descanso obligatorio debido a que fue expulsado vs. Leverkusen, en la fecha 26 de la Bundesliga, y el Tribunal de la Federación de Alemania rechazó la apelación.

Eso significa que no estará disponible para el enfrentamiento vs. Unión Berlín, que se llevará a cabo el sábado 21 de marzo, pero retornará a las canchas el 4 de abril de 2026, contra Friburgo, en condición de visitante.

Asimismo, 'Lucho' también estará disponible para medirse vs. el Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League.