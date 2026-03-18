Reconocida influencer fue encontrada sin vida en su casa y un famoso actor fue interrogado tras lo sucedido

En Turquía hay un shock considerable debido a que se reportó la muerte de una famosa influencer.

Ayşegül Eraslan, que tenía más de 360.000 seguidores en Instagram y había retornado hace pocos días de Egipto, fue encontrada sin vida en su casa.

Sus familiares perdieron contacto con la creadora de contenido de 27 años y, por lo tanto, se dirigieron a su residencia, situada en Estambul, pero no pudieron ingresar.

En medio de esa situación, advirtieron a las autoridades y, luego de forzar la puerta, la Policía de Turquía encontró a Ayşegül Eraslan sin signos vitales.

Tras ese desenlace, se inició una investigación formal en la que se revisaron las cámaras de seguridad y se encontró que Sunay Kurtulus, el famoso actor, ingresó a la casa de la influencer una hora antes.

Por lo tanto, él fue citado a un interrogatorio en el que explicó por qué se encontró con Ayşegül Eraslan y, posteriormente, fue dejado en libertad.

La muerte de la reconocida influencer de Turquía ocurrió el pasado viernes 13 de marzo de 2026.

¿Qué dijo el actor Sunay Kurtulus tras la muerte de Ayşegül Eraslan, la reconocida influencer de Turquía?

De acuerdo con lo que se ha conocido, el actor Sunay Kurtulus explicó ante las autoridades que conoció a Ayşegül Eraslan hace unas semanas y que se encontró con ella aprovechando que había vuelto de su viaje a Egipto.

Además, expresó que él salió del apartamento cuando la creadora de contenido todavía estaba con vida y que, incluso, alcanzaron a intercambiar algunos mensajes por chat después de que se vieron.

Aparte de estas pruebas testimoniales, las autoridades de Turquía ya realizaron una autopsia en el cuerpo de Ayşegül Eraslan y están a la espera de los resultados para confirmar la causa exacta de su muerte.

El actor Sunay Kurtulus emitió un comunicado tras la muerte de la influencer Ayşegül Eraslan

Luego de comparecer ante las autoridades, el equipo legal del actor Sunay Kurtulus expresó lo siguiente:

"Estamos profundamente entristecidos por la muerte de Ayşegül Eraslan. Que Dios tenga piedad y expresamos nuestras condolencias a su familia, parientes y seres queridos", comenzaron escribiendo.

"El nombre de nuestro cliente, el señor Sunay Kurtulus, está en algunos medios de comunicación y en publicaciones de redes sociales. Él solo presentó la declaración necesaria ante las autoridades pertinentes y, según los hallazgos actuales, no estuvo en la escena durante las horas del incidente. Por esta razón, solicitamos que el público se base únicamente en la información oficial y en las determinaciones que se presenten", se concluyó.