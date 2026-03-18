CANAL RCN
Tendencias

VIDEO: Alejandro Estrada rompió en llanto después de la 'pulla' de Yuli Ruiz tras su beso con Altafulla

El actor mantuvo una conversación con Tebi Bernal. ¿Qué dijo?

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

marzo 18 de 2026
04:25 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la mañana de este miércoles 18 de marzo, Andrés Altafulla y Yuli Ruiz se dieron un pico en la boca.

Todo sucedió debido a que Eidevin López, que es el 'líder tirano' de la semana, exigió que Juanda Caribe relatara una obra que involucrara a la creadora de contenido y al cantante.

Andrés Altafulla se besó con Yuli Ruiz y Alejandro Estrada vio todo: esta fue su reacción
RELACIONADO

Andrés Altafulla se besó con Yuli Ruiz y Alejandro Estrada vio todo: esta fue su reacción

Además, Alejandro Estrada, que tuvo un fugaz romance con Yuli Ruiz, presenció todo e, incluso, aplaudió antes de que ocurriera el pico.

Sin embargo, luego de que los labios de Yuli Ruiz y Andrés Altafulla se juntaron, la también modelo hizo un comentario que afectó a Alejandro Estrada y le causó lágrimas. ¿Cuál fue?

Esta fue la 'pulla' que Yuli Ruiz le envió a Alejandro Estrada tras su beso con Andrés Altafulla

Cuando sucedió el pico entre Altafulla y Yuli, la creadora de contenido elogió los labios del ganador de la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia 2026.

"Oye, con todo respeto, qué labios. Hace mucho no sentía unos labios así", comenzó afirmando Yuli Ruiz frente a Alejandro Estrada.

"Ups, se me salió. Qué labios tan carnudos", añadió.

En video: así reaccionó Alejandro Estrada tras la 'pulla' de Yuli Ruiz

En el momento en el que terminó la escena narrada por Juanda Caribe, Alejandro Estrada buscó un lugar privado, no ocultó sus lágrimas y tuvo una charla a corazón abierto con Tebi Bernal.

"Ella es una ficha y todo es idea de Juanda. Él ya me la está jugando desde hace rato así", manifestó Alejandro Estrada.

¿Nuevo amor?: Andrés Altafulla demostró su interés por una jugadora en La Casa de los Famosos
RELACIONADO

¿Nuevo amor?: Andrés Altafulla demostró su interés por una jugadora en La Casa de los Famosos

"Me da coraje por cómo están jugando de cochino y por cómo la usan al final. Traté de cuidarla muchas veces y el beso como actor lo entiendo, pero ella dijo 'hace mucho no beso así'", agregó.

Toda la conversación de Alejandro Estrada y Tebi Bernal se puede escuchar aquí:

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Astrología

"Ganará": famoso vidente reveló cuál es el candidato que más opciones tendría de ser el nuevo presidente de Colombia

La casa de los famosos

Andrés Altafulla se besó con Yuli Ruiz y Alejandro Estrada vio todo: esta fue su reacción

Redes sociales

¿Hubo infidelidad?: crecen los rumores sobre la ruptura entre Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg

Otras Noticias

Feminicidio

Cayó hombre que mató, descuartizó a su mamá y escondió el cuerpo en una nevera en Bogotá

El señalado feminicida, que había quedado en libertad por vencimiento de términos.

Finanzas personales

Nueva tarjeta llegará para colombianos: devolverá 4×1.000 en dólares

Personas inscritas estarán participando en sorteos de más de $40 millones en premios.

Nairo Quintana

Nairo Quintana tomaría radical decisión: su anuncio parece inminente

Mundial de fútbol

¿El Mundial está en peligro?: docentes presionan por pensiones y sueldos y advierten movilizaciones masivas en junio

Enfermedades

¿Qué ocurre con una colilla de cigarrillo después de 10 años?