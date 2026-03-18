VIDEO: Alejandro Estrada rompió en llanto después de la 'pulla' de Yuli Ruiz tras su beso con Altafulla

En la mañana de este miércoles 18 de marzo, Andrés Altafulla y Yuli Ruiz se dieron un pico en la boca.

Todo sucedió debido a que Eidevin López, que es el 'líder tirano' de la semana, exigió que Juanda Caribe relatara una obra que involucrara a la creadora de contenido y al cantante.

Además, Alejandro Estrada, que tuvo un fugaz romance con Yuli Ruiz, presenció todo e, incluso, aplaudió antes de que ocurriera el pico.

Sin embargo, luego de que los labios de Yuli Ruiz y Andrés Altafulla se juntaron, la también modelo hizo un comentario que afectó a Alejandro Estrada y le causó lágrimas. ¿Cuál fue?

Esta fue la 'pulla' que Yuli Ruiz le envió a Alejandro Estrada tras su beso con Andrés Altafulla

Cuando sucedió el pico entre Altafulla y Yuli, la creadora de contenido elogió los labios del ganador de la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia 2026.

"Oye, con todo respeto, qué labios. Hace mucho no sentía unos labios así", comenzó afirmando Yuli Ruiz frente a Alejandro Estrada.

"Ups, se me salió. Qué labios tan carnudos", añadió.

En video: así reaccionó Alejandro Estrada tras la 'pulla' de Yuli Ruiz

En el momento en el que terminó la escena narrada por Juanda Caribe, Alejandro Estrada buscó un lugar privado, no ocultó sus lágrimas y tuvo una charla a corazón abierto con Tebi Bernal.

"Ella es una ficha y todo es idea de Juanda. Él ya me la está jugando desde hace rato así", manifestó Alejandro Estrada.

"Me da coraje por cómo están jugando de cochino y por cómo la usan al final. Traté de cuidarla muchas veces y el beso como actor lo entiendo, pero ella dijo 'hace mucho no beso así'", agregó.

Toda la conversación de Alejandro Estrada y Tebi Bernal se puede escuchar aquí: