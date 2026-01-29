CANAL RCN
Él es Fabián Bustos, el principal candidato para ser técnico de Millonarios

fabian bustos candidato tecnico millonarios trayectoria
Foto: AFP

enero 29 de 2026
05:01 p. m.
Tras la salida de Hernán Torres debido a la crisis de resultados deportivos, la junta directiva de Millonarios movió sus fichas con celeridad.

El periodista Guillo Arango reveló este jueves 29 de enero que el nombre de Fabián Bustos encabeza la lista de prioridades para asumir el banquillo "Embajador".

El técnico argentino, con un amplio recorrido en el continente, es la apuesta del club para recomponer el camino en la Liga BetPlay I-2026.

Bustos, de 56 años y nacido en Córdoba, Argentina, llega con el rótulo de estratega ganador tras sus éxitos recientes en el fútbol de Perú y Ecuador.

Su perfil encaja en la urgencia del cuadro capitalino, que busca un líder capaz de gestionar un vestuario con figuras y transformar la ansiedad actual en resultados inmediatos en el Estadio El Campín.

Trayectoria Fabián Bustos, posible técnico de Millonarios

El currículo de Fabián Bustos es uno de los más atractivos en el mercado de agentes libres. Su época dorada se gestó en Ecuador, donde hizo historia con Delfín SC, logrando el ascenso en 2015 y, posteriormente, el histórico título de la Serie A en 2019.

Su éxito lo catapultó al Barcelona de Guayaquil, club con el que fue campeón en 2020 y alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores 2021, eliminando a gigantes como Fluminense y Vélez Sarsfield.

Recientemente, el cordobés consolidó su prestigio en el Universitario de Perú, donde se coronó bicampeón de la Liga 1 en 2024. No obstante, su paso por Brasil (Santos y América MG) y su última etapa en Olimpia de Paraguay durante 2025 dejaron dudas, tras no superar la fase de grupos de la Libertadores.

Pese a este último traspié, su capacidad para armar equipos competitivos con recursos limitados es el factor que hoy lo tiene a un paso de llegar a Bogotá.

¿Qué le aportaría Fabián Bustos a Millonarios?

Si algo define la propuesta de Bustos es el pragmatismo y la verticalidad. A diferencia de procesos anteriores en Millonarios que priorizaban la posesión larga, el argentino apuesta por un fútbol directo. Sus esquemas predilectos, el 4-4-2 y el 4-2-3-1, se basan en una línea defensiva sólida que garantice el arco en cero y transiciones veloces hacia el ataque.

  • Solidez defensiva: Prioriza el orden atrás para construir el resultado.
  • Ataque directo: Utiliza extremos rápidos y delanteros de área con gran capacidad de finalización.
La dirigencia azul ve en este estilo la solución a los problemas defensivos que condenaron a Hernán Torres. Se espera que en las próximas horas se concreten los términos contractuales para que Bustos asuma el mando de un Millonarios que no tiene margen de error en lo que resta del semestre.

