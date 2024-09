Hernán Torres rompió el silencio sobre su futuro en el Cali tras la derrota con Fortaleza en Copa Betplay

El Deportivo Cali firmó una nueva derrota en esta temporada tras caer en manos de Fortaleza por la ida de los octavos de final de Copa Betplay.

El equipo verdiblanco cayó por la mínima diferencia y puso cuesta arriba la serie ante los atezados.

La dura crisis que lleva el equipo verde en esta campaña ha hecho que sus hinchas pierdan la calma y pidan la renuncia inmediata de Hernán Torres, actual técnico del club.

Hernán Torres habló de su futuro

Ante el oscuro panorama, el técnico fue consultado por la opción de renunciar a su cargo, a lo que este mismo dejó claro si seguirá o no.

“Yo lo que he hecho es trabajar y seguir trabajando. Estamos prestos a la decisión del comité ejecutivo”, señaló.

Torres no ocultó la dura situación del club y se puso del lado de los hinchas. “El hincha tiene la razón en todo lo que exige o pide. ¿Qué se le puede decir al hincha cuando su equipo no gana y sigue perdiendo? Nosotros bregamos por trabajar cada día con convicción y seguridad, pero lastimosamente estamos en esa racha en la que se trabaja, pero no se logran los resultados. Llevo tres meses en el equipo, y aunque se ha ejecutado el trabajo, no se ha mostrado en los resultados”, dijo.

Y finalizó: “En mi experiencia como técnico, siempre pensé que el trabajo salva a uno, y por eso no he dejado de trabajar, ni mi grupo tampoco. Hemos trabajado y luchado. Ustedes han visto que hemos cambiado todo, pero estos son momentos de dificultad que pasamos. Intentamos por todos los medios, y cuando me llamaron, sabía que sería difícil. Y sigue siendo difícil”.

¿Cuándo vuelve a jugar el Cali por Liga Betplay?

El próximo reto del Deportivo Cali por Liga Betplay será el fin de semana cuando se vea las caras con La Equidad.

El duelo está pactado para disputarse el sábado a las 5:45 de la tarde. El duelo se podrá ver por Win Sports.