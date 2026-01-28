Dimayor se pronunció de manera tajante tras la muerte del hincha de Bucaramanga en el clásico con Cúcuta

El clásico del Oriente entre Cúcuta y Bucaramanga lamentablemente se vio empañado por la muerte de un hincha del cuadro leopardo en inmediaciones del estadio General Santander.

En los primeros reportes se conoció que un joven había sido herido con un arma blanca. Las autoridades se desplazaron de inmediato al lugar de los hechos, pero, lamentablemente, su estado ya era muy crítico.

Este seguidor fue identificado como Camilo Rojas y, de acuerdo con lo que se ha conocido, vivía en Floridablanca, era oriundo del municipio de Tona y estudiaba Veterinaria en la Universidad Cooperativa.

Dimayor se pronunció de manera tajante tras muerte de hincha de Bucaramanga

Tras conocerse la muerte de este seguidor, el máximo ente del fútbol colombiano, Dimayor, se pronunció de manera tajante sobre los actos de violencia, esto además de lamentar la muerte del joven.

"La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, en cabeza de su presidente Carlos Mario Zuluaga Pérez, lamenta profundamente el fallecimiento de Camilo Andrés Rojas, hincha del Atlético Bucaramanga en el marco del partido disputado ante Cúcuta Deportivo", se lee en una parte de la misiva.

Además de ello, el ente rechazó de manera contundente los actos de violencia que se presentan en los estadios de fútbol en Colombia.

"Rechazamos de manera categórica cualquier forma de violencia asociada al fútbol. Este deporte debe ser un espacio de encuentro, convivencia y respeto, nunca un escenario para el odio, la agresión o la intolerancia. Nada justifica que la pasión por unos colores termine en la pérdida de una vida", agregó.

Y agregaron: "Hacemos un llamado urgente a los hinchas, clubes, autoridades y a todos los actores del fútbol colombiano para que trabajemos de manera conjunta y decidida en la erradicación de la violencia".