CANAL RCN
Deportes

Dimayor se pronunció de manera tajante tras la muerte del hincha de Bucaramanga en el clásico con Cúcuta

El ente lanzó un comunicado horas después de conocerse el deceso del hincha.

Foto: DIMAYOR

Noticias RCN

enero 28 de 2026
12:35 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El clásico del Oriente entre Cúcuta y Bucaramanga lamentablemente se vio empañado por la muerte de un hincha del cuadro leopardo en inmediaciones del estadio General Santander.

En los primeros reportes se conoció que un joven había sido herido con un arma blanca. Las autoridades se desplazaron de inmediato al lugar de los hechos, pero, lamentablemente, su estado ya era muy crítico.

Luto en Santander: se confirmó la identidad del hincha asesinado tras el clásico entre Cúcuta y Bucaramanga
RELACIONADO

Luto en Santander: se confirmó la identidad del hincha asesinado tras el clásico entre Cúcuta y Bucaramanga

Este seguidor fue identificado como Camilo Rojas y, de acuerdo con lo que se ha conocido, vivía en Floridablanca, era oriundo del municipio de Tona y estudiaba Veterinaria en la Universidad Cooperativa.

Dimayor se pronunció de manera tajante tras muerte de hincha de Bucaramanga

Tras conocerse la muerte de este seguidor, el máximo ente del fútbol colombiano, Dimayor, se pronunció de manera tajante sobre los actos de violencia, esto además de lamentar la muerte del joven.

"La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, en cabeza de su presidente Carlos Mario Zuluaga Pérez, lamenta profundamente el fallecimiento de Camilo Andrés Rojas, hincha del Atlético Bucaramanga en el marco del partido disputado ante Cúcuta Deportivo", se lee en una parte de la misiva.

Además de ello, el ente rechazó de manera contundente los actos de violencia que se presentan en los estadios de fútbol en Colombia.

"Rechazamos de manera categórica cualquier forma de violencia asociada al fútbol. Este deporte debe ser un espacio de encuentro, convivencia y respeto, nunca un escenario para el odio, la agresión o la intolerancia. Nada justifica que la pasión por unos colores termine en la pérdida de una vida", agregó.

Y agregaron: "Hacemos un llamado urgente a los hinchas, clubes, autoridades y a todos los actores del fútbol colombiano para que trabajemos de manera conjunta y decidida en la erradicación de la violencia".

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Flamengo

Flamengo rompió récord y anunció el fichaje más caro de la historia del fútbol sudamericano

Australian Open

Para alquilar balcón: semifinales del Australian Open 2026

Luis Díaz

¿Para el Mundial? Luis Díaz y Silvestre Dangond estrenarán canción y dieron indicios

Otras Noticias

Yeison Jiménez

Autoridades anunciaron decisión FUNDAMENTAL para terminar de esclarecer la investigación del accidente de Yeison Jiménez

¿A qué se dedicarán las autoridades tras la publicación del informe preliminar? Estos son los detalles.

Yeison Jiménez

Poncho Zuleta se pronunció tras confundir a Jessi Uribe con Yeison Jiménez: "Las redes no perdonan"

El reconocido cantante de vallenato se refirió a la situación incómoda que vivió cuando quiso rendirle un homenaje al fallecido artista Yeison Jiménez.

Venezuela

Marco Rubio testifica ante el Senado y revela cuál será el siguiente paso en Venezuela

Subsidios en Colombia

Revelan primeras fechas de pago de subsidios en 2026 para beneficiarios: consúltelas

OMS

¿Qué es el virus Nipah, la infección que ha encendido las alarmas en la India?