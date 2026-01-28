CANAL RCN
Internacional Video

Marco Rubio testifica ante el Senado y revela cuál será el siguiente paso en Venezuela

El secretario de Estado estuvo frente al Senado dando explicaciones sobre las acciones tomadas en Venezuela desde hace meses.

Nicolás Martínez Sánchez

AFP - Reuters

enero 28 de 2026
11:45 a. m.
Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, testifica este miércoles 28 de enero ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. El foco de la discusión ha sido dar explicaciones acerca de la situación en Venezuela y, más específicamente, la operación del arresto de Nicolás Maduro.

Importante recordar que la citación se da cinco meses después de que iniciara el despliegue militar en las aguas del Caribe y Pacífico contra supuestas narcolanchas.

La relación con el régimen y la presencia de EE. UU.

En primer lugar, se refirió a la presencia de Estados Unidos en el territorio: “Tenemos un equipo allá que lo está evaluando, y creo que pronto podremos abrir una presencia diplomática”. Aseguró que esto permitirá contar con información real para entablar diálogo con el régimen, la oposición y la ciudadanía en general.

Puso sobre la mesa la posibilidad de que Washington abra una presencia diplomática dentro de poco. Después de la captura, la comunicación ha sido respetuosa y productiva.

¿Qué pasará con el petróleo?

“Queremos alcanzar una fase de transición, donde quedemos con una Venezuela estable. Podemos tener elecciones, pero si la oposición es vetada, no serían justas”, declaró.

Por otro lado, Rubio informó que los fondos del petróleo serán utilizados para la inversión en Venezuela: “Ha sido el país más rico de Latinoamérica; el problema es que esa riqueza ha sido robada”.

Una estrategia a corto plazo que planteó radica en que Venezuela venda petróleo sancionado a precio bajo y con supervisión norteamericana. Los recursos permitirían financiar a la Policía y al Estado, así como una estabilización.

Los intentos para que Maduro saliera

Después de eso, el plan seguiría con la recuperación económica y normalización de la industria petrolera. Asimismo, enfatizó la importancia de abrirle la puerta a la oposición y la liberación de presos políticos.

Por primera vez en 20 años, estamos manteniendo conversaciones serias sobre la erosión y la eliminación de la presencia iraní, la influencia china y también la presencia rusa. De hecho, les diré que hay muchos elementos en Venezuela que ven con buenos ojos el restablecimiento de relaciones con Estados Unidos en múltiples frentes.

Rubio indicó que hubo intentos para que Maduro saliera del poder voluntariamente, pero no fue posible. También sostuvo que el Gobierno no espera acciones militares en el país sudamericano.

