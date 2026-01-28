CANAL RCN
Colombia

Luto en Santander: se confirmó la identidad del hincha asesinado tras el clásico entre Cúcuta y Bucaramanga

Las autoridades están a cargo de una rigurosa investigación para dar con el paradero de los presuntos responsables.

Foto: redes sociales.

Noticias RCN

enero 28 de 2026
10:29 a. m.
El 27 de enero se presentó un trágico hecho cerca del estadio General Santander, tras el partido entre Cúcuta Deportivo vs. Atlético Bucaramanga.

Sobre el final del encuentro deportivo, hubo desmanes en las tribunas debido a que algunos hinchas del Cúcuta encontraron 'infiltrados' de su clásico rival y se abalanzaron sobre ellos para agredirlos.

Una persona muerta y al menos cinco heridos dejó el partido entre Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga
Además, desafortunadamente, las riñas continuaron a las afueras del estadio General Santander y un joven fue asesinado tras ser herido con un arma blanca.

Las autoridades confirmaron la identidad del hincha de Atlético Bucaramanga que fue asesinado en Cúcuta

Luego de que las autoridades conocieron que un joven había sido herido con un arma blanca en inmediaciones del General Santander, se desplazaron de inmediato al lugar de los hechos, pero, lamentablemente, su estado ya era muy crítico.

El hincha asesinado tras el clásico santandereano fue identificado como Camilo Rojas y, de acuerdo con lo que se ha conocido, vivía en Floridablanca, era oriundo del municipio de Tona y estudiaba Veterinaria en la Universidad Cooperativa.

Además, las autoridades también confirmaron que las riñas dejaron al menos a otras cinco personas heridas y que tuvo que llevarse a cabo un plan de emergencia para impedir que los autores de los hechos vándalicos siguieran dañando los locales comerciales cercanos al estadio.

Las autoridades están detrás de los presuntos responsables del asesinato del hincha de Bucaramanga

Tras el lamentable desenlace, las autoridades policiales ya iniciaron una investigación formal para determinar quiénes fueron las personas que, presuntamente, agredieron a Camilo Rojas con un arma blanca.

Lamentables imágenes en Cúcuta a raíz de la violencia del fútbol
Por lo tanto, se están verificando las cámaras de seguridad cercanas al estadio General Santander para esclarecer lo sucedido y comenzar los trámites legales correspondientes.

 

 

