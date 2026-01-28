CANAL RCN
Autoridades anunciaron decisión FUNDAMENTAL para terminar de esclarecer la investigación del accidente de Yeison Jiménez

¿A qué se dedicarán las autoridades tras la publicación del informe preliminar? Estos son los detalles.

Foto: @yeison_jimenez en Instagram.

Noticias RCN

enero 28 de 2026
12:07 p. m.
El 27 de enero, en horas de la noche, salió a la luz el informe preliminar que ha elaborado la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos tras lo ocurrido con la avioneta de Yeison Jiménez.

Los investigadores han encontrado que la aeronave inició la carrera de despegue sobre las 4:09 de la tarde del 10 de enero y, además, precisado que las autoridades locales fueron advertidas del accidente a las 4:18.

Además, han informado que, recientemente, a la avioneta le habían realizado un mantenimiento en el motor izquierdo tras cambiar los magnetos y los anillos a tres cilindros.

"La aeronave accidentada se encontraba aeronavegable y cumplía los requisitos técnicos para efectuar el vuelo", dijeron.

"El último chequeo de vuelo en la aeronave se realizó el 30 de marzo de 2025 en el aeródromo SKGY (Flamino Suárez Camacho), con resultados satisfactorios", se añadió.

¿Qué decisiones anunciaron las autoridades tras el informe preliminar del accidente en el que murió Yeison Jiménez?

En primer lugar, las autoridades hicieron hincapié en que todos los componentes de la aeronave fueron encontrados en el lugar de los hechos y que ninguna persona externa los manipuló.

Sin embargo, los trasladarán para seguirlos analizando exhaustivamente.

"Los restos de la aeronave y sus componentes serán trasladados a otra locación con el fin de efectuar una segunda inspección minuciosa a los restos de la aeronave", revelaron.

Asimismo, las autoridades harán inspecciones rigurosas en las entidades en las que a la avioneta se le realizaron mantenimientos.

"La investigación se encuentra en la recopilación de toda la información administrativa, técnica y operacional. Se efectuarán inspecciones a las organizaciones de mantenimiento involucradas, así como la verificación de información técnico-operativa de aeronavegabilidad de la aeronave y sus componentes", se concluyó.

Este fue el reciente mensaje que Lina Jiménez, la hermana de Yeison Jiménez, compartió en redes sociales

En las últimas horas, Lina Jiménez, la hermana de Yeison, recordó una foto del artista y manifestó que cada día lo extraña más.

"Mi niño hermoso, inteligente y fuerte, te extraño más que nunca", fueron sus palabras exactas.

 

