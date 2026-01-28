CANAL RCN
Poncho Zuleta se pronunció tras confundir a Jessi Uribe con Yeison Jiménez: "Las redes no perdonan"

El reconocido cantante de vallenato se refirió a la situación incómoda que vivió cuando quiso rendirle un homenaje al fallecido artista Yeison Jiménez.

FOTO: Poncho Zuleta - IG

enero 28 de 2026
12:01 p. m.
La muerte de Yeison Jiménez causó gran impacto en la música colombiana, razón por la cual varios artistas de diferentes géneros musicales le dedicaron palabras y homenajes póstumos en sus propias presentaciones o también a través de redes sociales.

Sin embargo, hubo un caso que llamó la atención y fue protagonizado por el reconocido cantante de vallenato, Poncho Zuleta, quien en lugar de nombrar a Jiménez, terminó pidiendo un minuto de silencio para Jessi Uribe, causando miles de reacciones en plataformas digitales.

El error de Poncho Zuleta nombrando a Jessi Uribe

El cantante estaba expresando su desaliento por lo sucedido con Yeison Jiménez, pero al momento de expresarse ante su público, terminó nombrando al artista equivocado. "Un minuto de silencio por Jessi Uribe".

Tras esta declaración, los asistentes comenzaron a murmurar y algunos intentaron corregirlo, pero allí Zuleta tuvo una fuerte reacción y gritó que guardaran silencio, intentando llevar a cabo este fallido homenaje.

Poncho Zuleta y su corrección

En otra presentación, Poncho Zuleta, habló sobre lo sucedido y reconoció su error, brindando excusas y expresando que todo fue un momento de confusión, pues llegó a compartir con ambos artistas.

Yo soy amigo de todos los cantantes, de todos los géneros musicales de Jessi Uribe, de Yeison y yo dije paz en la tumba para Jessi Uribe y esa vaina... las redes que no perdonan.

