Revelan primeras fechas de pago de subsidios en 2026 para beneficiarios: consúltelas
Se anunció el cronograma de los programas de Colombia Mayor, Renta Ciudadana, Devolución del IVA y Renta Joven.
Noticias RCN
11:31 a. m.
l Departamento de Prosperidad Social (DPS), bajo la dirección de Mauricio Rodríguez Amaya, ha presentado oficialmente el cronograma de transferencias monetarias para el primer semestre de 2026.
Con una inversión que busca dar continuidad a la reducción de los índices de pobreza en Colombia, la entidad confirmó las fechas en las que millones de beneficiarios de programas como Renta Ciudadana, Renta Joven y Colombia Mayor comenzarán a recibir sus recursos.
Según lo informado por la entidad, los desembolsos se realizarán de manera escalonada, iniciando formalmente la operación del calendario 2026 a mediados de febrero. Desde el mismo DPS se enfatizó que estos programas están diseñados para fortalecer las capacidades de la población más vulnerable, ajustándose a un sistema de transferencias más eficiente e interconectado.
Cronograma de pagos de estos programas para colombianos en 2026
- Renta Joven: El primer movimiento financiero ocurrirá el 18 de febrero, con el pago del Ciclo 6 (correspondiente al cierre de la vigencia 2025). Posteriormente, el primer ciclo de 2026 iniciará el 27 de marzo, seguido por entregas el 28 de mayo y el 16 de julio. Los estudiantes recibirán un incentivo mínimo de 400.000 pesos por ciclo.
- Renta Ciudadana y Devolución del IVA: Ambos programas unificados comenzarán su distribución el 20 de febrero para el Ciclo 1. Los siguientes periodos de pago están programados para el 30 de abril (Ciclo 2) y el 24 de junio (Ciclo 3). El monto base por hogar se mantiene en 500.000 pesos.
- Colombia Mayor: Los adultos mayores verán reflejada su renta básica de 230.000 pesos a partir del 27 de febrero. A partir de allí, se han programado cinco ciclos adicionales el 25 de marzo, 22 de abril, 20 de mayo, 17 de junio y 29 de julio.
- Jóvenes en Paz: Este programa, articulado con el Ministerio de Igualdad, iniciará sus transferencias del Ciclo 1 el 20 de febrero, coincidiendo con el arranque de Renta Ciudadana.