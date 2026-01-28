Revelan primeras fechas de pago de subsidios en 2026 para beneficiarios: consúltelas

l Departamento de Prosperidad Social (DPS), bajo la dirección de Mauricio Rodríguez Amaya, ha presentado oficialmente el cronograma de transferencias monetarias para el primer semestre de 2026.

Con una inversión que busca dar continuidad a la reducción de los índices de pobreza en Colombia, la entidad confirmó las fechas en las que millones de beneficiarios de programas como Renta Ciudadana, Renta Joven y Colombia Mayor comenzarán a recibir sus recursos.

Según lo informado por la entidad, los desembolsos se realizarán de manera escalonada, iniciando formalmente la operación del calendario 2026 a mediados de febrero. Desde el mismo DPS se enfatizó que estos programas están diseñados para fortalecer las capacidades de la población más vulnerable, ajustándose a un sistema de transferencias más eficiente e interconectado.

Cronograma de pagos de estos programas para colombianos en 2026