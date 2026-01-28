CANAL RCN
Economía

Revelan primeras fechas de pago de subsidios en 2026 para beneficiarios: consúltelas

Se anunció el cronograma de los programas de Colombia Mayor, Renta Ciudadana, Devolución del IVA y Renta Joven.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

enero 28 de 2026
11:31 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

l Departamento de Prosperidad Social (DPS), bajo la dirección de Mauricio Rodríguez Amaya, ha presentado oficialmente el cronograma de transferencias monetarias para el primer semestre de 2026.

Con una inversión que busca dar continuidad a la reducción de los índices de pobreza en Colombia, la entidad confirmó las fechas en las que millones de beneficiarios de programas como Renta Ciudadana, Renta Joven y Colombia Mayor comenzarán a recibir sus recursos.

Trabajadores por prestación de servicios en Colombia recibirían nuevo subsidio en 2026
RELACIONADO

Trabajadores por prestación de servicios en Colombia recibirían nuevo subsidio en 2026

Según lo informado por la entidad, los desembolsos se realizarán de manera escalonada, iniciando formalmente la operación del calendario 2026 a mediados de febrero. Desde el mismo DPS se enfatizó que estos programas están diseñados para fortalecer las capacidades de la población más vulnerable, ajustándose a un sistema de transferencias más eficiente e interconectado.

Cronograma de pagos de estos programas para colombianos en 2026

  • Renta Joven: El primer movimiento financiero ocurrirá el 18 de febrero, con el pago del Ciclo 6 (correspondiente al cierre de la vigencia 2025). Posteriormente, el primer ciclo de 2026 iniciará el 27 de marzo, seguido por entregas el 28 de mayo y el 16 de julio. Los estudiantes recibirán un incentivo mínimo de 400.000 pesos por ciclo.
  • Renta Ciudadana y Devolución del IVA: Ambos programas unificados comenzarán su distribución el 20 de febrero para el Ciclo 1. Los siguientes periodos de pago están programados para el 30 de abril (Ciclo 2) y el 24 de junio (Ciclo 3). El monto base por hogar se mantiene en 500.000 pesos.
  • Colombia Mayor: Los adultos mayores verán reflejada su renta básica de 230.000 pesos a partir del 27 de febrero. A partir de allí, se han programado cinco ciclos adicionales el 25 de marzo, 22 de abril, 20 de mayo, 17 de junio y 29 de julio.
  • Jóvenes en Paz: Este programa, articulado con el Ministerio de Igualdad, iniciará sus transferencias del Ciclo 1 el 20 de febrero, coincidiendo con el arranque de Renta Ciudadana.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Finanzas personales

Trabajadores tendrán duro golpe a su bolsillo con subida de este pago en el mes de febrero

Dólar

Precio del dólar en Colombia: hubo un considerable cambio hoy 28 de enero de 2026

Dian

Alertan por peligrosa estafa con supuestos remates de carros de la DIAN: así funciona

Otras Noticias

Redes sociales

Unión Europea contempla limitaciones de edad para evitar que los niños accedan a redes sociales

Algunos países ya implementar un aplicativo de verificación de edad para impedir el contacto de menores con las redes sociales.

Animales

Denuncian secuestro de perros en el Parque Nacional: así es el modus operandi de la peligrosa banda

Los delincuentes estarían raptando perros de raza pequeña en Bogotá y exigiendo pagos para devolverlos.

Australian Open

Para alquilar balcón: semifinales del Australian Open 2026

Yeison Jiménez

Mamá de Yeison Jiménez y un contundente pronunciamiento: anuncian acciones judiciales

OMS

¿Qué es el virus Nipah, la infección que ha encendido las alarmas en la India?