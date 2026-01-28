Para alquilar balcón: semifinales del Australian Open 2026

Todo está preparado en Melbourne para vivir dos jornadas de tenis que prometen quedar grabadas en la historia reciente del deporte blanco. El Australian Open masculino entra en su recta final y las semifinales reúnen a los cuatro mejores jugadores del mundo, un escenario soñado tanto para los aficionados como para los especialistas. Los cruces, de altísimo nivel, han sido catalogados como auténticos partidos “para alquilar balcón”, con protagonistas que representan el presente y el futuro del tenis mundial.

Carlos Alcaraz, actual número uno del ranking, y Jannik Sinner, segundo del mundo, encabezan una cartelera que se completa con la experiencia de Novak Djokovic y la solidez de Alexander Zverev. Más allá de los nombres, lo que está en juego es el dominio del circuito y la posibilidad de levantar uno de los trofeos más prestigiosos del calendario.

Alcaraz y Zverev abren una semifinal de alto voltaje

La primera semifinal se disputará este jueves 29 de enero, a partir de las 10:25 p.m. (hora colombiana), y enfrentará a Carlos Alcaraz contra Alexander Zverev, tercero del ranking mundial. Será un choque de estilos y generaciones, con un Alcaraz que ha demostrado madurez, potencia y una notable capacidad de adaptación a las superficies rápidas, frente a un Zverev que llega con confianza, precisión desde el fondo de la cancha y un servicio que puede marcar la diferencia.

Ambos han tenido recorridos sólidos en el torneo y saben que una victoria los pondrá a un paso de la gloria. Para Alcaraz, el reto es confirmar su liderazgo en el circuito; para Zverev, la oportunidad de volver a una final de Grand Slam y reafirmar su estatus entre la élite.

Sinner y Djokovic, juventud contra leyenda en Melbourne

La segunda semifinal se jugará en la madrugada del viernes 30 de enero, alrededor de las 3:30 a.m. (hora colombiana), con un duelo que promete emociones fuertes: Jannik Sinner, número dos del mundo, frente a Novak Djokovic, cuarto del ranking y máximo referente del tenis moderno.

Sinner ha mostrado un nivel sobresaliente a lo largo del torneo, combinando agresividad, consistencia y una notable fortaleza mental. Del otro lado estará Djokovic, múltiple campeón del Australian Open, un jugador que conoce cada rincón de la Rod Laver Arena y que suele crecerse en los momentos decisivos.

Este enfrentamiento simboliza el choque entre la nueva generación y una leyenda viva del deporte, en un partido que podría definirse por detalles mínimos.

Las semifinales del Australian Open serán transmitidas en vivo a través de ESPN y Disney+, permitiendo que los aficionados en Colombia sigan cada punto de una instancia que reúne a los cuatro mejores del mundo. Melbourne se prepara para dos batallas memorables, donde el tenis alcanza su máxima expresión y solo los más fuertes lograrán avanzar hacia la gran final.