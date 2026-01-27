¿Qué es el virus Nipah, la infección que ha encendido las alarmas en la India?

Según la Organización Mundial de la Salud, el virus Nipah se logró reconocer por primera vez desde 1999 en Malasia entre criaderos de cerdos. Fue en 2001, en Bangladesh, cuando se reconoció la enfermedad, pues desde entonces se han reportado brotes casi que anuales.

No obstante, el pasado lunes 26 de enero, las autoridades sanitarias en la India han hecho una alerta epidemiológica tras confirmarse la detección de dos casos y mantener la vigilancia a 190 personas que tuvieron contacto con los infectados.

¿Cómo se transmite este virus?

Según la OMS, durante los brotes iniciales en Malasia se registró que las infecciones humanas se dieron a raíz del contacto directo con los cerdos o sus secreciones contaminadas. No obstante, en Bangladesh y la India los brotes se dieron a raíz del consumo de frutas o productos contaminados con orina o saliva de murciélagos infectados.

Pese a la variación sobre las formas de contagio, la OMS manifestó que, de 2001 a 2008, alrededor de la mitad de los casos notificados en Bangladesh se debieron a la transmisión de persona a persona a través de la atención a pacientes con la infección.

Signos y síntomas del virus Nipah

Pese a que la infección humana puede ser asintomática, algunas personas pueden presentar enfermedad respiratoria aguda o leve, o encefalitis letal.

Según la OMS, las personas presentan inicialmente síntomas gripales como fiebre, vómitos y dolor de garganta. A esto se le puede sumar mareos, somnolencia, alteración de la consciencia y signos neurológicos que puedan indicar encefalitis aguda.

Así mismo, se cree que el periodo de incubación oscila entre 4 y 14 días. No obstante, se han registrado períodos de hasta 45 días. Finalmente, se cree que el animal huésped de esta enfermedad son los murciélagos frugívoros

Recomendaciones por parte de la OMS

Pese a que actualmente no se cuenta con una vacuna , la OMS reveló algunos factores de prevención para evitar el contagio tales como: concientizar sobre los factores de riesgo y educar sobre las medidas para reducir la exposición.

“La OMS está apoyando a los países afectados y en riesgo con orientación técnica sobre cómo manejar los brotes del virus Nipah y sobre cómo prevenir su aparición. El riesgo de transmisión internacional a través de la fruta o sus productos (por ejemplo, el jugo de palmera datilera) contaminados con orina o saliva de murciélagos frugívoros infectados se puede evitar lavando bien y pelando la fruta”, explica la OMS.