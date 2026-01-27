CANAL RCN
Salud y Bienestar

¿Qué es el virus Nipah, la infección que ha encendido las alarmas en la India?

Tras la alerta epidemiológica por el brote de este virus en la India, la OMS explicó datos y cifras sobre la infección.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

enero 27 de 2026
09:19 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Según la Organización Mundial de la Salud, el virus Nipah se logró reconocer por primera vez desde 1999 en Malasia entre criaderos de cerdos. Fue en 2001, en Bangladesh, cuando se reconoció la enfermedad, pues desde entonces se han reportado brotes casi que anuales.

No obstante, el pasado lunes 26 de enero, las autoridades sanitarias en la India han hecho una alerta epidemiológica tras confirmarse la detección de dos casos y mantener la vigilancia a 190 personas que tuvieron contacto con los infectados.

Errores comunes en la higiene oral que afectan dientes y encías
RELACIONADO

Errores comunes en la higiene oral que afectan dientes y encías

¿Cómo se transmite este virus?

Según la OMS, durante los brotes iniciales en Malasia se registró que las infecciones humanas se dieron a raíz del contacto directo con los cerdos o sus secreciones contaminadas. No obstante, en Bangladesh y la India los brotes se dieron a raíz del consumo de frutas o productos contaminados con orina o saliva de murciélagos infectados.

Pese a la variación sobre las formas de contagio, la OMS manifestó que, de 2001 a 2008, alrededor de la mitad de los casos notificados en Bangladesh se debieron a la transmisión de persona a persona a través de la atención a pacientes con la infección.

Signos y síntomas del virus Nipah

Pese a que la infección humana puede ser asintomática, algunas personas pueden presentar enfermedad respiratoria aguda o leve, o encefalitis letal.

Según la OMS, las personas presentan inicialmente síntomas gripales como fiebre, vómitos y dolor de garganta. A esto se le puede sumar mareos, somnolencia, alteración de la consciencia y signos neurológicos que puedan indicar encefalitis aguda.

Así mismo, se cree que el periodo de incubación oscila entre 4 y 14 días. No obstante, se han registrado períodos de hasta 45 días. Finalmente, se cree que el animal huésped de esta enfermedad son los murciélagos frugívoros

Internos de medicina en Colombia recibieron su primer pago mensual: ¿Cuánto ganarán?
RELACIONADO

Internos de medicina en Colombia recibieron su primer pago mensual: ¿Cuánto ganarán?

Recomendaciones por parte de la OMS

Pese a que actualmente no se cuenta con una vacuna , la OMS reveló algunos factores de prevención para evitar el contagio tales como: concientizar sobre los factores de riesgo y educar sobre las medidas para reducir la exposición.

“La OMS está apoyando a los países afectados y en riesgo con orientación técnica sobre cómo manejar los brotes del virus Nipah y sobre cómo prevenir su aparición. El riesgo de transmisión internacional a través de la fruta o sus productos (por ejemplo, el jugo de palmera datilera) contaminados con orina o saliva de murciélagos frugívoros infectados se puede evitar lavando bien y pelando la fruta”, explica la OMS.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Enfermedades

Errores comunes en la higiene oral que afectan dientes y encías

Ministerio de Salud

Internos de medicina en Colombia recibieron su primer pago mensual: ¿Cuánto ganarán?

EPS

Más de 200 enfermeras y terapeutas sin salario desde hace seis meses por deuda de la Nueva EPS

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 27 de enero de 2026

Vea el resultado de las loterías de la Cruz Roja y del Huila del martes 27 de enero de 2026. Revise aquí los números y series ganadoras.

Elecciones en Colombia

Alianzas políticas reconfiguran la campaña de Abelardo de la Espriella

Además de la alianza con Creemos, la campaña de De la Espriella recibió el respaldo de varios líderes de Cambio Radical y de sectores empresariales vinculados a la familia Char.

Fútbol internacional

Álvaro Montero en Vélez: dos partidos como titular y ya es figura en Argentina

La casa de los famosos

Sabotaje en La Casa de los Famosos Colombia: así se vivió la primera discusión

España

España regularizará por decretazo a miles de migrantes: ¿Quiénes aplican a la medida?