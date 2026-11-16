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León XIV se despidió de Latinoamérica tras varios días de su viaje apostólico

El Santo Padre finalizó su sexto viaje apostólico y se despidió del Imperio Inca.

Foto: AFP
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Noticias RCN

noviembre 16 de 2026
02:46 p. m.
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El Papa León XIV culminó su viaje por Latinoamérica tras cumplir con su misión de evangelización por Uruguay, Argentina y Perú en donde se despidió en una conmovedora eucaristía que fue celebrada en la Base Aérea Las Palmas de Lima.

Durante su viaje, el santo Padre hizo distintos llamados relevantes en donde exaltó la importancia de seguir proclamando la palabra de Dios, renovar la fe y proteger los recursos naturales del mundo.

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¿Cómo fue la última jornada del León XIV por Perú?

Durante su último recorrido por el país, el Santo Padre visitó un centro de acogida de ancianos desamparados en donde agradeció la labor de las religiosas que prestan servicios a los más pobres.

“Tenemos que reconocer con dolor que son muchos los pobres y desamparados en este país que hoy nos siguen diciendo tengo sed, necesito beber de las fuentes del amor y de la vida”, aseguró.

Seguido de esto, hizo un recorrido hasta la Base Aérea del Callao en donde miles de personas lo esperaron y saludaron para celebrar la que fue su última misa campal en el territorio peruano.

“Al final de mi visita apostólica, también yo quiero confirmarlos en la fe y en la caridad. Asegurarles que los llevaré siempre conmigo, el pueblo perunao también es mi pueblo”, añadió.

Se espera que el papa llegue sobre las 4 de la mañana, del próximo martes 17 de noviembre, a Roma.

“Jesús resucitado está hoy aquí con nosotros conforme a su promesa. “Sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Gracias por su hospitalidad! Reunidos así, tan numerosos y alegres, alrededor del Papa, ustedes han dado testimonio de que el Señor vive permanentemente en su Iglesia y la reúne. ¡Que este testimonio siga resonando y dando buenos frutos en todo el Perú!”, finalizó.

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¿Cuál fue el mensaje principal de León XIV?

Al finalizar la homilía, León XIV expresó la importancia de santificar las relaciones en la iglesia por medio de un llamado que se consolida en la eucaristía. Además, el Vicario de Cristo exaltó la trascendencia de la sinodalidad que atestigua la comunión de la iglesia.

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