Tragedia: futbolista murió tras sufrir un golpe en la cabeza en pleno partido

En el fútbol argentino hay un profundo luto debido a que falleció un jugador juvenil.

Abel Núñez, que hacía parte del plantel de Fútbol Club Ezeiza y también de la reserva de futsal de Nueva Estrella, murió el domingo 15 de noviembre de 2026.

El 12 de noviembre, el joven futbolista recibió un pelotazo en la cabeza en un partido que el Fútbol Club Ezeiza estaba jugando contra Deportivo Muñiz, en el torneo de Juveniles C de la AFA.

Tras ese suceso, cayó, quedó inconsciente y el equipo médico ingresó de urgencia para atenderlo y, posteriormente, trasladarlo de urgencia a un centro médico de primer nivel.

De acuerdo con lo reportado en las redes sociales de Fútbol Club Ezeiza, Abel Núñez tuvo que ser operado a raíz del golpe en la cabeza, pero, desafortunadamente, su estado de salud empeoró de manera paulatina y su deceso ocurrió tres días después del incidente.

Este fue el desgarrador mensaje de Fútbol Club Ezeiza tras la muerte de Abel Núñez, su joven futbolista

En un sentido post de Instagram, el Fútbol Club Ezeiza indicó que se encuentra viviendo uno de los momentos más difíciles de su historia debido a la pérdida de Abel Núñez.

"La noticia más dura que nos toca comunicar como club. Con un profundo dolor y una tristeza inmensa, despedimos a un chico que tenía toda una vida por delante y que hoy nos deja un vacío inmenso de explicar. Luego de sufrir un durísimo golpe durante el partido, vistiendo con orgullo nuestra camiseta de Ezeiza, lamentamos profundamente su partida", redactó el club.

"Hoy el fútbol queda en un segundo plano. Nos invade el dolor de despedir a un compañero, a un joven lleno de sueños e ilusiones, que formaba parte de nuestra familia. Desde el Club Ezeiza queremos hacer llegar nuestro más sentido pésame y todo nuestro acompañamiento a sus familiares, amigos, compañeros y seres queridos en este difícil momento. Que descanses en paz", se añadió.

Luto en Argentina: estas han sido las reacciones tras la muerte del futbolista Abel Núñez

Luego del comunicado del Fútbol Club Ezeiza, los internautas se solidarizaron con los seres queridos del futbolista juvenil.

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"Que en paz descanse", "mucha fuerza para su familia", "estamos para lo que necesiten", "un abrazo para sus seres amados y sus compañeros", "qué tragedia", "ahora es un ángel que los guiará", "no podemos asimilar esto", "nuestros corazones están destrozados" y "no hay palabras suficientes para tanto dolor", han sido algunos de los mensajes expresados en las redes sociales.