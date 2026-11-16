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Presidente dice que productos de la canasta familiar no tendrán IVA y estudian bajar el impuesto del 19% al 17%

El presidente Abelardo de la Espriella presentó el balance de sus primeros 100 días de Gobierno con anuncios en materia económica y social.

Noticias RCN

noviembre 16 de 2026
01:21 p. m.
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Durante una alocución, el presidente Abelardo de la Espriella habló de la ley de rescate fiscal y aseguró que no promoverá la imposición del IVA a los productos de la canasta básica familiar.

"Mi gobierno no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar ni promoverá nuevas cargas de IVA sobre el sector agropecuario, no quiero que la comida de los colombianos pague IVA, mi propósito es proteger la canasta familiar y aliviar la carga tributaria de los ciudadanos", dijo el mandatario colombiano.

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Agregó que incluso el Ministerio de Hacienda estudia la posibilidad de reducir el IVA del 19% al 18% o 17% y espera poder darle pronto buenas noticias a los colombianos en ese sentido. "Siempre que las condiciones económicas y fiscales lo permitan. La recuperación de las finanzas nacionales se adelantará con responsabilidad, diálogo y protección para los ciudadanos", indicó.

¿Cómo va el proyecto de ley de rescate fiscal?

El martes 17 de noviembre coordinadores y ponentes de la ley se reunirán para iniciar el debate. Estos son algunos de los puntos más importantes a debatir: mantener las tarifas de renta de las empresas, el recorte del gasto en un punto del PIB. En la propuesta está un ahorro estatal de recorte de entidades y contratos, por más de 40 billones de pesos. Donde se plantea gran parte del recorte es en aportes a las cuentas del ICBF y el Sena.

De la Espriella ha señalado que el proyecto aún está en construcción y buscarán consensos con todos los partidos y sectores.

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“Soy un demócrata y estoy dispuesto a construir la mejor propuesta posible para la estabilidad fiscal del país. Se trata de un problema numérico. Si existe una alternativa mejor que permita alcanzar la meta de recaudo y evitar la quiebra del estado, yo no tengo inconveniente en acogerla (…) Por eso la ley de rescate económico no es una imposición, es un camino serio y viable para rescatar a Colombia, no obstante, la verdadera reforma fiscal o de rescate ha sido la austeridad que ordené desde el primer momento".

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