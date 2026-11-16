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Nuevamente tembló en Colombia hoy 16 de noviembre de 2026: atento al reporte

Las magnitudes han oscilado entre los 2.3 y 3.2. Descubra aquí los detalles completos.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Nicolás Forero

noviembre 16 de 2026
02:30 p. m.
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El Servicio Geológico Colombiano ha confirmado algunos movimientos telúricos desde las 3:11 de la madrugada de este 16 de noviembre de 2026.

De acuerdo con el monitoreo oficial, el primer temblor se detectó en Santander y su magnitud estuvo por debajo de los 3.0.

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¿Dónde han sido los demás? ¿En qué municipios se han alcanzado a sentir? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se presentó en Colombia hoy 16 de noviembre de 2026

  • 3:11 a.m.

Epicentro: Jordán, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 134 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Jordán (Santander), a 4 de Los Santos (Santander) y a 10 de Aratoca (Santander).

¿Cuáles son los otros temblores que se han detectado en Colombia hoy 16 de noviembre de 2026?

  • 10:25 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: 147 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

  • 11:03 a.m.

Epicentro: Guadalupe, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Guadalupe (Santander), a 7 de El Guacamayo (Santander) y a 9 de Aguada (Santander).

En Perú también se detectó un movimiento telúrico hoy 16 de noviembre de 2026: esto se reportó

Sobre las 11:16 de la mañana de este lunes 16 de noviembre, las entidades sísmicas confirmaron un temblor que sobrepasó los 5.0 de magnitud en Perú.

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Los detalles completos son los siguientes:

Epicentro: océano Pacífico Sur, 111 km al sur de Ica, Departamento de Ica, Perú.

Magnitud: 5.4.

Profundidad: superficial (10 kilómetros).

Lugares más cercanos: a 67 kilómetros de Hacienda Ullujaya, a 83 de Córdova, a 93 de Santa Dominguita, a 95 de Changuillo y a 100 de San Juan de Marcona.

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