Nuevamente tembló en Colombia hoy 16 de noviembre de 2026: atento al reporte

El Servicio Geológico Colombiano ha confirmado algunos movimientos telúricos desde las 3:11 de la madrugada de este 16 de noviembre de 2026.

De acuerdo con el monitoreo oficial, el primer temblor se detectó en Santander y su magnitud estuvo por debajo de los 3.0.

¿Dónde han sido los demás? ¿En qué municipios se han alcanzado a sentir? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se presentó en Colombia hoy 16 de noviembre de 2026

3:11 a.m.

Epicentro: Jordán, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 134 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Jordán (Santander), a 4 de Los Santos (Santander) y a 10 de Aratoca (Santander).

¿Cuáles son los otros temblores que se han detectado en Colombia hoy 16 de noviembre de 2026?

10:25 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: 147 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

11:03 a.m.

Epicentro: Guadalupe, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Guadalupe (Santander), a 7 de El Guacamayo (Santander) y a 9 de Aguada (Santander).

En Perú también se detectó un movimiento telúrico hoy 16 de noviembre de 2026: esto se reportó

Sobre las 11:16 de la mañana de este lunes 16 de noviembre, las entidades sísmicas confirmaron un temblor que sobrepasó los 5.0 de magnitud en Perú.

Los detalles completos son los siguientes:

Epicentro: océano Pacífico Sur, 111 km al sur de Ica, Departamento de Ica, Perú.

Magnitud: 5.4.

Profundidad: superficial (10 kilómetros).

Lugares más cercanos: a 67 kilómetros de Hacienda Ullujaya, a 83 de Córdova, a 93 de Santa Dominguita, a 95 de Changuillo y a 100 de San Juan de Marcona.