Hugo Rodallega no se guardó nada y le respondió a César Haydar tras la polémica falta pitada en el Santa Fe vs. Nacional

En la noche del 25 de febrero, Independiente Santa Fe, en el estadio El Campín, cayó 1-2 vs. Atlético Nacional.

Los 'cardenales' se adelantaron en el marcador con un gol de Omar Fernández Frasica, pero el 'verdolaga' remontó en el segundo tiempo con un doblete de Alfredo Morelos.

Sobre el final del partido, exactamente en el minuto 86, Independiente Santa Fe había empatado con una nueva anotación de Fernández Frasica, pero el árbitro Diego Ulloa la anuló por una falta previa de Hugo Rodallega que ha causado polémica debido a que, según algunos analistas, fue inexistente.

Y, en medio de esa coyuntura, César Haydar, el defensa de Atlético Nacional que tuvo el choque con Hugo Rodallega en esa jugada, afirmó en la rueda de prensa que "fue vivo" y que existía un 50/50 para que el árbitro sancionara o no la falta.

Por lo tanto, Hugo Rodallega, al pasar por la zona mixta del estadio El Campín, le respondió y aseguró no entender el actuar de los árbitros.

Esto dijo Hugo Rodallega tras las declaraciones de César Haydar y la polémica al final del Santa Fe vs. Atlético Nacional

Hugo Rodallega, en el diálogo con los medios de comunicación, consideró que las declaraciones de César Haydar fueron una burla contra el arbitraje.

"Me parece que es una forma como de burlarse del arbitraje. Si yo hablo lo que siento en este momento, quizás me meto en un problema, pero las imágenes son claras y todo el fútbol lo vio", comenzó expresando el '9' de Independiente Santa Fe.

"Es una falta que no existe, ni siquiera saqué el brazo, sino que simplemente puse el cuerpo y es algo normal que en el fútbol no lo pitan. El árbitro me deja sorprendido porque en el sorteo de capitanes siempre se habla de dar continuidad, de que no todo contacto es falta, pero después no lo ponen en práctica", agregó Hugo Rodallega.

¿Cómo quedaron Atlético Nacional e Independiente Santa Fe en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026 I?

Tras lo ocurrido en El Campín, Atlético Nacional llegó a 15 puntos y ascendió a la segunda posición del campeonato, a pesar de tener dos partidos menos.

Mientras tanto, Independiente Santa Fe, con 10 puntos, quedó doceavo.