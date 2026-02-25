Yeferson Cossio hará fiesta en Bogotá: busca recaudar fondos para atender la emergencia en Córdoba

La emergencia provocada por las fuertes lluvias en el departamento de Córdoba dejó a miles de familias afectadas, quienes manifestaron perderlo todo a raíz de las amplias inundaciones que acabaron con viviendas, locales, cultivos, entre otros elementos que permitían el sustento diario de los ciudadanos.

A esta situación se han unido distintos creadores de contenidos y famosos, quienes también se han sumado a diferentes campañas para recolectar fondos en pro de los más afectados como los niños, ancianos y animales.

Yeferson Cossio recolecta fondos para Córdoba

En las horas más recientes, el empresario se tomó las historias de su cuenta oficial de Instagram para revelar mayores detalles del próximo evento que realizará este viernes 27 de febrero, en Bogotá, con el objetivo de recaudar fondos para las personas más afectadas por la emergencia en Córdoba.

Su principal objetivo es lograr la instalación de diferentes paneles solares en uno de los sectores más afectados por las inundaciones que actualmente se encuentran sin el suministro de energía en su totalidad.

Esta iniciativa se desarrolló a raíz de un viaje que el paisa realizó a Córdoba en donde se llevó los aplausos de la ciudadanía, quienes celebraron los aportes que hizo en pro de la comunidad.

“Mi fiesta se llama ‘cossiente’ entonces ya es hora de que nos pongamos ‘cossientes’ por Córdoba. Gran parte de las ganancias de la fiesta que vamos a hacer, este viernes 27 de febrero en Octava Club, van a ser para lo que dije la semana pasada para poner energía solar en gran parte del barrio afectado al que fui”, expresó el antioqueño.

Por esto, Cossio compartió, por medio de sus redes sociales, el sitio oficial para adquirir la boletería e ingresar al evento programado en la capital.

Yeferson Cossio da becas para estudiar inglés

Por otro lado, el creador de contenido sorprendió al anunciar que dará mil becas para financiar el 90,6% de los estudios para aprender inglés.

Pese a que ya había hecho dicha dinámica con anterioridad, alertó sobre presuntos estafadores que en ocasiones pasadas utilizaron el material de este tipo de beneficios para obtener ganancias ilegales.