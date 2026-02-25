CANAL RCN
Tendencias

Yeferson Cossio hará fiesta en Bogotá: busca recaudar fondos para atender la emergencia en Córdoba

El creador de contenido dio a conocer detalles nuevos sobre la fiesta con la que busca recaudar fondos para los afectados.

Foto: IG @yefersoncossio

Noticias RCN

febrero 25 de 2026
09:53 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La emergencia provocada por las fuertes lluvias en el departamento de Córdoba dejó a miles de familias afectadas, quienes manifestaron perderlo todo a raíz de las amplias inundaciones que acabaron con viviendas, locales, cultivos, entre otros elementos que permitían el sustento diario de los ciudadanos.

A esta situación se han unido distintos creadores de contenidos y famosos, quienes también se han sumado a diferentes campañas para recolectar fondos en pro de los más afectados como los niños, ancianos y animales.

Morat consolida su dominio global con 24 conciertos agotados en su gira mundial
RELACIONADO

Morat consolida su dominio global con 24 conciertos agotados en su gira mundial

Yeferson Cossio recolecta fondos para Córdoba

En las horas más recientes, el empresario se tomó las historias de su cuenta oficial de Instagram para revelar mayores detalles del próximo evento que realizará este viernes 27 de febrero, en Bogotá, con el objetivo de recaudar fondos para las personas más afectadas por la emergencia en Córdoba.

Su principal objetivo es lograr la instalación de diferentes paneles solares en uno de los sectores más afectados por las inundaciones que actualmente se encuentran sin el suministro de energía en su totalidad.

Esta iniciativa se desarrolló a raíz de un viaje que el paisa realizó a Córdoba en donde se llevó los aplausos de la ciudadanía, quienes celebraron los aportes que hizo en pro de la comunidad.

“Mi fiesta se llama ‘cossiente’ entonces ya es hora de que nos pongamos ‘cossientes’ por Córdoba. Gran parte de las ganancias de la fiesta que vamos a hacer, este viernes 27 de febrero en Octava Club, van a ser para lo que dije la semana pasada para poner energía solar en gran parte del barrio afectado al que fui”, expresó el antioqueño.

Por esto, Cossio compartió, por medio de sus redes sociales, el sitio oficial para adquirir la boletería e ingresar al evento programado en la capital.

¿Nuevo amor en La Casa de los Famosos Colombia?: detalles del romántico momento
RELACIONADO

¿Nuevo amor en La Casa de los Famosos Colombia?: detalles del romántico momento

Yeferson Cossio da becas para estudiar inglés

Por otro lado, el creador de contenido sorprendió al anunciar que dará mil becas para financiar el 90,6% de los estudios para aprender inglés.

Pese a que ya había hecho dicha dinámica con anterioridad, alertó sobre presuntos estafadores que en ocasiones pasadas utilizaron el material de este tipo de beneficios para obtener ganancias ilegales.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Morat consolida su dominio global con 24 conciertos agotados en su gira mundial

La casa de los famosos

¿Nuevo amor en La Casa de los Famosos Colombia?: detalles del romántico momento

Rock al Parque

Rock al Parque tendría cambio drástico en 2026: esto dice la Alcaldía de Bogotá

Otras Noticias

Feminicidio

Caso Karina Rincón: su agresor irá a juicio por intento de feminicidio tras golpearla brutalmente con un martillo

La Fiscalía reveló que José Medina sometía a Karina a constantes ciclos de violencia, encerrándola e intentando accederla sexualmente sin su consentimiento.

Independiente Santa Fe

Escándalo en El Campín: VAR anuló gol de Santa Fe y Nacional se llevó la victoria

Independiente Santa Fe explotó contra el arbitraje tras polémico gol invalidado ante Nacional: vea la polémica jugada.

Bancolombia

Bancolombia vuelve a apagar sus servicios: reconoce que “falló” a sus clientes

México

Modelo mexicana rompió el silencio y habló del "noviazgo" con ‘El Mencho’, capo del narcotráfico abatido en Jalisco

Cuidado personal

¿Con o sin alcohol?: mejores enjuagues bucales para usar, según investigación