Modelo mexicana rompió el silencio y habló del "noviazgo" con ‘El Mencho’, capo del narcotráfico abatido en Jalisco

La influencer María Julissa, quien dice vivir en Colombia, asegura que su imagen fue manipulada y atribuye las acusaciones a detractores de su pareja actual.

febrero 25 de 2026
09:31 p. m.
La modelo e influencer mexicana María Julissa se pronunció públicamente para desmentir los rumores que la vinculan sentimentalmente con ‘El Mencho', líder del cártel Jalisco Nueva Generación, abatido el pasado domingo 22 de febrero en Jalisco, México.

Reconocida influencer se pronunció tras señalamientos en redes por el caso El Mencho
La joven denunció que tanto ella como su familia han recibido amenazas constantes tras la difusión de información falsa en redes sociales.

En declaraciones exclusivas a Noticias RCN, María Julissa explicó el origen de las especulaciones que la relacionan con el capo del narcotráfico:

Empezaron como un juego, después empezaron a crear audios con IA, empezaron a crear fotografías con IA. Todo empezó debido a los haters que tiene mi pareja.

Se fugan 23 peligrosos presos en México tras la caída de 'El Mencho', capo del narcotráfico
“Novia” de ‘El Mencho’ niega su relación con el capo mexicano

La modelo aclaró que reside en Colombia desde hace varios meses y no ha regresado a México.

Ya no he vuelto a México, yo he estado aquí en Colombia, no he salido del país. Mi último viaje fue a Cali y es el último viaje que yo he tenido.

La influencer ha buscado desmentir cualquier posibilidad de contacto con el líder criminal.

María Julissa denunció que su imagen ha sido manipulada digitalmente y utilizada para crear contenido falso que vincula su nombre con actividades del crimen organizado.

Captura del ‘Mencho’ en México pone a Diosdado Cabello como principal objetivo de Estados Unidos
Modelo María Julissa, señalada novia de ‘El Mencho’ amenazada de muerte

La situación ha escalado hasta el punto de generar un riesgo real para su seguridad y la de sus familiares, quienes han recibido amenazas directas.

La influencer hizo un llamado a la responsabilidad en el uso de redes sociales y criticó la difusión de información sin verificar.

Ahora no puedo ir a mi propio país, o sea, por puros haters, por gente mal informada, por gente amarillista, que por falta de información publican lo primero que encuentran.

María Julissa insistió en que nunca ha tenido ningún tipo de relación con ‘El Mencho’ ni con organizaciones criminales.

Mientras tanto, en Ciudad de México fue entregado el cuerpo del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, mientras el alcalde de Tapalpa, localidad donde fue abatido, declaró desconocer que el capo residía en la zona.

Las autoridades continúan las investigaciones relacionadas con las operaciones del cártel y el operativo que culminó con la muerte de ‘El Mencho’.

Cartel de alias El Mencho tendría nexos con Clan del Golfo, ELN y disidencias en Colombia
